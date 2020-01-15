Москва, 15 января, 2020, 21:01 — ИА Регнум. Дмитрий Медведев после ухода из правительства России останется председателем партии «Единая Россия». Об этом сегодня, 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Дмитрий Медведев выступает на съезде «Единой России»

Напомним, сегодня Медведев ушел в отставку вместе со всем составом правительства России.

В партии заявили, что уход Медведева с поста председателя правительства никак не повлияет на расстановку сил в партии, и он останется ее председателем.

Отмечается, что председатель партии может лишится своего поста только по решению съезда или по собственному желанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин также предложил создать для Медведева специальную должность — заместителя председателя Совета безопасности России, то есть в Совбезе Медведев будет заместителем Путина. Медведев будет курировать вопросы безопасности и обороноспособности.