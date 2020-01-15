Давос, Швейцария, 15 января, 2020, 20:53 — ИА Регнум. Через неделю, 21 января, в Швейцарии стартует очередной, пятидесятый, Международный экономический форум. На форуме рассмотрят семь основных тем. Главная из них — защита экологии. Наряду с Дональдом Трампом и Ангелой Меркель среди докладчиков на панели «Как спасти планету» числится Грета Тунберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Грета Тунберг

Экологические проблемы не могут не рассматриваться через призму экономического уклада. Организаторы и участники форума считают, что для того, чтобы улучшить климатические условия, необходимо изменить капитализм.

« Сегодня бизнес должен в полной мере принять капитализм для всех заинтересованных сторон; он должен не только думать о максимизации прибыли, но и использовать свои способности и ресурсы, чтобы в сотрудничестве с правительствами и гражданским обществом решать основные вопросы этого десятилетия. Он должен активно вносить вклад в создание более целостного и устойчивого мира », — заявил Клаус Шваб, председатель форума.

В рамках экологической тематики будет обсуждаться инициатива по высадке по всему миру 1 млрд деревьев.

«Реставрация экосистемы — это приоритет предстоящего десятилетия, мы хотим оставить прочное наследие для будущих поколений», — заявил Шваб, акцентировав внимание на том, что мир находится в «чрезвычайном положении» из-за климатического кризиса и торговых войн, а «окно для переговоров быстро закрывается».

Ежегодный саммит в Давосе пройдет 21−24 января. На форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств.