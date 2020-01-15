Москва, 15 января, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Встреча депутатов фракции КПРФ с кандидатом на пост главы правительства РФ Михаилом Мишустиным состоится 16 января утром, сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя.

Government.ru Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин

«Завтра утром на заседании фракции КПРФ нам будет представлен новый председатель правительства РФ», — сообщила Ганзя в Facebook.

По ее мнению, сменой правительства решается главная задача — «сохранить и укрепить действующую власть, принеся в жертву правительство антинародных реформ».

«Так что изменения эти косметические, потому что экономический и политический курс сохраняется прежним. А в условиях удушения политической конкуренции не стоит ожидать сегодня кардинальных изменений», — полагает она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 января состоятся консультации Мишустина с фракциями Госдумы. Кандидатуру также обсудит нижняя палата парламента на заседании.