Ростов-на-Дону, 15 января, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было очень жёстким. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доцент кафедры социальных технологий Южного федерального университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Жёсткое послание было ожидаемо. Некоторые говорили, что есть некое «теневое» или «сверхсекретное» послание, которое будет сделано не в прямом эфире, которое будет не публичным. Однако оно было полностью публичным, а выводы и результат последовали очень жёсткие. При этом много вопросов возникает от того, что будет дальше», — высказал мнение собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что глава российского государства Владимир Путин 15 января 2020 года огласил послание Федеральному собранию РФ, в котором заявил о беспрецедентных мерах господдержки и конституционных изменениях.