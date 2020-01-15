Москва, 15 января, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Совет Думы договорился изменить порядок пленарного заседания Госдумы — депутаты будут обсуждать кандидатуру Михаила Мишустина 16 января. Об этом сообщила пресс-служба нижней платы парламента.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«Принято решение внести коррективы в порядок работы на 16 января с тем, чтобы обсудить кандидатуру Мишустина, и договорились о порядке рассмотрения кандидатуры на пост главы правительства», — сообщает пресс-служба Госдумы.

Ожидается, что встречи Мишустина состоятся с фракциями «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидатуру Мишастина внес на рассмотрение Госдумы президент РФ Владимир Путин.