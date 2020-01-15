Москва, 15 января, 2020, 19:33 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета Думы, в заседании принимает участие кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Оно в настоящее время уже идет. В нем принимают участие руководители всех фракций Государственной думы», — отметили также в пресс-службе.

Совет Думы обсуждает коррективы работы нижней палаты парламента на 16 января и график предварительных консультаций во фракциях.