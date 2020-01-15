Москва, 15 января, 2020, 19:33 — ИА Регнум. В новом составе правительства РФ, скорее всего, не будет никаких радикальных изменений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Валентин Катасонов.

Nalog.ru Михаил Мишустин

Напомним, должность премьер-министра была предложена руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилу Мишустину.

«Не жду изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону, но хотел бы ошибаться, и чтобы это действительно были попытки что-то улучшить в стране», — сказал Катасонов.

Он предположил, что кадровый состав нового правительства может во многом сохраниться.

Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию экономист считает недостаточными мерами.

«Конечно, нужны не поправки, а радикальные изменения или принятие принципиально иной Конституции — тут какие-то косметические изменения. Лучше написать собственный закон, а не поправлять тот документ, проект которого готовился в США. Я бы сформулировал по-другому — принять новую Конституцию», — заявил Катасонов.