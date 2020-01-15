Ростов-на-Дону, 15 января, 2020, 19:34 — ИА Регнум. Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что удивлён посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию и последовавшей отставкой российского правительства.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Удивлён сегодняшнему посланию. Мы все уже привыкли к стандартным формулировкам: всё в порядке, всё спокойно, всё без революций, и тут на! Уже в самом послании проявились контуры трансфера власти в первом приближении. У нас было пару часов на то, чтобы начать примерять на себя новую реальность. Контуры будущей конструкции были обозначены достаточно конкретно. Многие аналитики, в том числе и я, ожидали, что теперь начнётся проработка деталей, обсуждение лицами, принимающими решения, и оценка восприятия предстоящих перемен гражданами. После чего логично должен был последовать второй раунд уточненных новых правил игры и этап персоналий. Но все дальнейшие действия пошли по непривычному сценарию. Такой стремительности в кадровых решениях не ожидал никто», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства России в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.