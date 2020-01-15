Симферополь, 15 января, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Вопросы, касающиеся внесения возможных изменений в Конституцию России — важнейший момент послания президента Путина Федеральному собранию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент подчеркнул, что эти изменения должны, прежде всего, гарантировать приоритет Конституции РФ в нашем правовом пространстве. Изменения должны укреплять национальный суверенитет страны. Отмечу, что Путин предложил принять конституционные изменения путём голосования всех граждан, что очень важно для развития российской демократии», — отметил политик.

А к представителям государственной власти, по его мнению, должны применяться более жесткие требования — эти люди обязаны быть накрепко связаны с судьбой российского народа, с нашей страной.

«Таким образом, президент поручил продолжить процесс «национализации элит», исключить из системы государственной власти тех, кто относится к нашей стране только как к выгодному месту работы, «тёплому местечку» и кормушке. Также следует обратить внимание на высказанную необходимость усиления статуса Государственного совета РФ», — подчеркнул Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах качества жизни граждан и конституционной реформе. После этого правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.