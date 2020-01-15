Москва, 15 января, 2020, 18:31 — ИА Регнум. Дмитрий Медведев уже несколько дней назад точно что-то знал.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вячеслав Володин

«Новый год — такая же дрянь, как и старый. С той только разницей, что старый был плох, а новый всегда бывает хуже», — процитировал Антона Павловича Чехова Дмитрий Медведев, поздравляя журналистов со старым Новым годом 13 января.

К слову сказать, Медведев цитировал рассказ «Ночь на кладбище».

ИА REGNUM напоминает, 15 января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Через час после оглашения он провёл рабочую встречу со вторым правительством Дмитрия Медведева. На встрече Медведев объявил о том, что правительство уходит в отставку.