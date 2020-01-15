Ростов-на-Дону, 15 января, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Закономерной назвал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отставку правительства Дмитрия Медведева ростовский политтехнолог, руководитель фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

«Отправка в отставку правительства Дмитрия Медведева, которое ассоциируется у большинства россиян с пенсионной реформой, а он сам с фразой: «Денег нет, но вы держитесь» сразу после оглашения социально ориентированного послания президента вполне закономерна. Попутно в общественном сознании будут «обнулены» все или почти все остальные претензии и обвинения в адрес правительства и федеральных властей в целом. Другое дело, что некоторые эксперты предполагали, что отставка нынешнего правительства произойдет ближе к парламентским выбором, но в Кремле, видимо, решили не ждать. И всё говорит о том, что эта отставка вовсе не формальна, и изменения в правительстве будут очевидно не «косметическими», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Сергей Смирнов считает, что многое станет понятно, когда президентом будет названа кандидатура будущего премьер-министра России.