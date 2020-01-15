Москва, 15 января, 2020, 17:57 — ИА Регнум. Решение об отставке правительства не было неожиданным — оно уже «перезрело». Об этом журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

«Сейчас надо проконсультироваться и найти хороших руководителей», — уверен Зюганов.

При этом, по его словам, наихудший из возможных вариантов на должность главы правительства РФ — нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Если опять нам предложат Кудрина, это будет самый худший вариант, хуже, чем нынешний. А он все крутится вокруг престола. Он не знает производства, он не любит страну, он не понимает, что такое социалка. Будет заниматься мелкими интригами. Поэтому все должны прекрасно понимать, что эта кандидатура абсолютно на премьерство не подходит. Нужны люди, которые умеют работать», — заявил Зюганов.