Симферополь, 15 января, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Впервые в новейшей истории России послание президента носит такой острый и целенаправленный социальный характер, Путин фактически поставил ультиматум государственной бюрократии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 января высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Президент выступил с социальным манифестом достойной жизни российского народа. Пожалуй, впервые в новейшей истории нашей страны послание президента носит такой острый и целенаправленный социальный характер. Это демонстрирует, во-первых, что социальное развитие и благополучие граждан являются высшими приоритетами для главы государства. Во-вторых, это говорит о наличии комплексных проблем социально-экономического характера, решать которые Владимир Владимирович требует срочно и системно. Как отметил президент в отношении нехватки полноценно оборудованных детских садов в стране, «так работать нельзя», — подчеркнул политик.

По его словам, аналогично обстоят дела и во многих других сферах.

«Уверяю вас, это нелицеприятное критическое мнение лидера нации наши чиновники хорошо услышали. Достаточно было посмотреть на вытянувшиеся лица многих чиновников, находившихся сегодня в Манеже на послании. Фактически президент поставил государственной бюрократии ультиматум. И если эти господа не возьмутся за ум и не закатают рукава, следует ожидать серьезных кадровых решений главы государства», — отметил Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах качества жизни граждан и конституционной реформе. Спустя несколько часов после его выступления правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе ушло в отставку.