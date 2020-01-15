Москва, 15 января, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов приветствовал отставку правительства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

Kremlin.ru Геннадий Зюганов

«День больших и приятных новостей… Правительство провалило в полном составе все его (президента) национальные проекты… За это надо отвечать», — заявил журналистам Зюганов.

По его убеждению, это решение «перезрело».

Решение об отставке правительства принято после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.