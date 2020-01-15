Москва, 15 января, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Главное направление ежегодного послания — забота о человеке. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, отметив, что регион делает в этом направлении успешные шаги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/o.a.kuvshinnikov Глава Вологодчины Олег Кувшинников комментирует послание

«Наша Стратегия-2030 работает! Сегодня на послании президента РФ Федеральному собранию еще раз в этом убедился. Владимир Путин обратил внимание на социальное направление: поддержку молодых семей, введение социальных контрактов в регионах, обеспечение местами в детских садах, льготную ипотеку для молодых семей и многое другое. Все эти крупные проекты успешно работают в Вологодской области, — заявил глава Вологодчины. — Важное направление — детские сады. Сегодня Владимир Путин поручил взять под личный контроль строительство детских садов. Мы выполняем эту задачу в полном объеме. За последние пять лет мы построили 20 детских садов. В этом году мы строим еще пять. Работу в этом направлении продолжим и в последующие годы».

Кувшинников отметил, что проблема медицинских кадров, о которой говорил президент, решается в регионе за счет программы по поддержке молодых специалистов.