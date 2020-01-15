Тверь, 15 января, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Меры по поддержки демографии, предложения по которым прозвучали в послании президента РФ Владимира Путина 15 января, — это прорыв в современной истории. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя тезисы послания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Вопрос номер один — это демография. То, что сегодня обозначил президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии», — сказал Игорь Руденя.

Сегодня в Тверской области действует система поддержки многодетных семей. В регионе создано специальное министерство семейной и демографической политики региона. С 1 января 2020 года введён целый ряд новых региональных мер поддержки семей — это и субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, и освобождение многодетных семей от уплаты транспортного налога, и предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов, единовременные выплаты на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. Кроме того, с 2019 года в регионе каждая семья, где родился ребёнок, получает подарок из 58 предметов. Многодетные семьи региона с прошлого года не платят за вывоз ТКО.

Игорь Руденя также обратил внимание расширение возможностей местного самоуправления, повышение роли глав регионов в принятии решений федерального значения — тема также была поднята президентом.

«В свою очередь, в Тверской области работаем над повышением качества муниципального управления. Ключевая задача — это укрепление авторитета глав муниципалитетов. Все направления, о которых говорил президент, будут работать только совместно с повышением качества и личной ответственности руководителей», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор Тверской области уточнил, что по итогам послания президента в регионе будет сформирован перечень поручений, в соответствии с которым будут решаться задачи, поставленные Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию Российской Федерации. В числе ключевых тем послания был поднят вопрос демографии.