Новосибирск, 15 января, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Новые инициативы президента РФ Владимира Путина будут внедрены на территории Новосибирской области в кратчайший срок. Кроме того, они будут дополнены региональными мерами. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников, который присутствовал на церемонии оглашения ежегодного послания главы государства Федеральному собранию РФ.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

«В первую очередь впечатляет новый демографический пакет главы государства, дополнительные беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, уже начиная с рождения первого ребёнка. Второе, на что я обратил внимание, — это поддержка системы образования, в частности, ожидаемое решение по повышению статуса классных руководителей. Причём повышение не только моральное, но и хорошее материальное. Следующее — на площадке рабочей группы Госсовета РФ мы с коллегами обращали внимание: в некоторых регионах, в некоторых городах намечается сохранение проблемы переполненности школ, даже несмотря на беспрецедентные масштабы их строительства в рамках нацпроекта «Образование». Существовала угроза того, что дефицит мест в школах не будет ликвидирован. Сегодня президент дал поручение правительству оценить эту дополнительную потребность с учётом роста количества детей и, в том числе, внести необходимые изменения в нацпроект «Образование». Со своей стороны, на региональном и муниципальном уровнях нам предстоит большая работа по реализации инициативы по обеспечению бесплатным горячим питанием всех детей во всех начальных школах области без каких-либо исключений. Особое внимание — старту того обсуждения по корректировке Конституции, который дал президент, особенно внятному вектору на укрепление суверенитета нашего государства, нашей страны, на укрепление патриотичности в основном законодательстве нашего государства. В связи с тем, что новых инициатив главы государства очень много, причём многие из них нужно реализовывать уже вчера — 1 января 2020 года — нам необходимо очень быстро развернуть работу. Сегодня у меня есть возможность объединить усилия управленческой команды правительства региона и муниципалитетов с большой общественно-политической командой регионального отделения партии «Единая Россия». Я уверен, что при поддержке местных отделений, депутатов всех уровней «Единой России» новые инициативы главы государства мы в кратчайший срок внедрим на территории нашей области и, скорее всего, дополним нашими региональными мерами, не будем ограничиваться тем, что сегодня предложил президент нашей страны».