Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 16 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 16 января: в 1942 году Красная армия освободила город Андреаполь в Тверской области, в 1943 году — город Россошь в Воронежской области, в 1944 году — город Костополь в Ровенской области.

В этот день в 1943 году гитлеровцы казнили 19-летнюю подпольщицу-комсомолку Ульяну Громову — одного из организаторов и руководителей «Молодой гвардии». Она отказалась давать какие-либо показания о деятельности подпольщиков, несмотря на жестокие пытки. Посмертно Громовой присвоено звание Героя Советского Союза.