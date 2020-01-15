Новосибирск, 15 января, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ) выложила на своей странице в социальной сети Facebook фотографии из Центрального выставочного зала «Манеж», где вскоре президент Российской Федерации Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Скриншот со страницы Веры Ганзя

«В ожидании очередного послания президента. Вот интересно, оправдаются ли ожидания? Или хотя бы их небольшая часть? И вообще, кто-то что-то ждёт?» — написала она.