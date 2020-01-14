Москва, 14 января, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин возмущен тем, что депутаты от «Единой России» просят ввести энергопайки для жителей России.

Duma.gov.ru Олег Шеин

«Потрясающе. Просто потрясающе. Комитет Госдумы по энергетике (Завальный) направил большое письмо о необходимости ввести энергопайки для населения, то есть увеличить тарифы на электроэнергию для тех, кто ее «слишком много» потребляет», — отметил Шеин в Facebook.

По словам парламентария, глава Минэнерго Александр Новак против энергопайков.

«Минэнерго России (Новак) против энергопайков, о чем лично мне министр говорил при встрече в декабре», — указал депутат.

«То есть думские единороссы выступают проводниками ограбления населения страны, в то время как правительство их еще сдерживает», — возмущен он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2019 года состоялся «правительственный час» с главой Минэнерго Новаком. Накануне в ходе встречи с фракцией «Справедливая Россия» Новаку задали вопрос о введении социальных норм потребления электроэнергии (это когда при потреблении до 150 кВт плата одна, а выше того — иная).

«Несколько лет назад я организовывал кампанию на российском уровне против введения такого оброка. Министр ответил, что принимать такого решения они не планируют», — сообщил тогда депутат Госдумы Олег Шеин.

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