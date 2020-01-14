Иваново, 14 января, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Медики Кинешемской центральной районной больницы выступили с открытым обращением к губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому. Письмо опубликовано на странице в социальной сети реготделения «Альянса врачей» в Ивановской области. Также оно направлено заказным письмом в адрес губернатора, в электронном виде на сайт общественной приёмной правительства Ивановской области и электронным письмом на электронную почту правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

«Мы, сотрудники ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», обращаемся к Вам по поводу недостойно низкого уровня нашей заработной платы. Мы не можем больше работать на полторы-две ставки, пытаясь обеспечить элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, лишая себя полноценной жизни — отдыха, общения с родными и близкими, выполнения семейных и иных не связанных с работой обязанностей», — говорится, в частности, в письме.

Как уточняют медики, трудовые договоры предусматривают оклады, которые даже с учетом всех компенсационных выплат и положенных законами надбавок у специалистов с высшей квалификационной категорией составляют у врача около 21 тыс. руб., у медицинской сестры около 12 тыс. руб., у младшего медицинского персонала — 11,2 тыс. руб. Что касается стимулирующих выплат, то, говорится в письме, критерии их выплат непрозрачны и не понятны.

«Локальные нормативные акты отсутствуют, размеры выделенных на отделение средств меняются произвольно по усмотрению администрации, по сути, сотрудников ставят перед фактом — сколько дали, столько дали. Для обычного сотрудника в имеющихся условиях оплаты труда выполнить нагрузку на одну ставку — это значит заработать только сумму, указанную в трудовом договоре, ведь стимулирующие будут распределены среди тех, у кого есть переработка», — отмечается в обращении.

«С учетом такой переработки, врач может получать «на руки» 27 000 — 35 000 руб. в месяц, а средний медперсонал 16 000 — 18 000 руб. Данный уровень зарплат является недостойным при таком интенсивном, сложном и ответственном труде, в том числе и сверх нормы рабочего времени. Согласно президентским «майским указам», еще к 2018 году средние зарплаты врачей должны были достигнуть 200% от средней зарплаты по региону, у среднего и младшего медперсонала — 100%. Руководство отчитывается о средних заработных платах «по больнице». Официально озвучена цифра 44 934 руб. для врачей и 18 000 руб. у медсестер. Смысл этой статистики для конкретного врача, получившего с переработками 25 — 27 тыс. руб. «на руки», полностью отсутствует», — пишут авторы письма.

«На наш взгляд, руководство больницы злоупотребляет несовершенством законов и несправедливо распределяет заработанные трудовым коллективом учреждения средства. Заработные платы всех медиков, а не только «приближенных», должны достигать целевых цифр майских указов при работе на одну ставку, без переработок, и это должно быть зафиксировано в виде персональных стимулирующих выплат у каждого из нас в трудовых договорах», — подчёркивают медики.

Авторы письма выдвинули ряд требований, в частности, — пересмотра тарифов территориальной программы ОМС в Ивановской области на 2020 год в сторону их повышения; обеспечения уровня зарплаты сотрудников ЦРБ на 1,2 ставки на уровне не менее 200% от средней по региону для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала, или 50 тыс. для врачей, 35−40 тыс. для фельдшеров и 25 тыс. для среднего медперсонала и водителей СМП и ЦРБ. Также медики просят ввести нормирование труда по каждой должности и оплачивать переработки как работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. К письму прилагается список сотрудников больницы с подписями.