Ростов-на-Дону, 14 января, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию с ежегодным посланием, затронет вопрос мусорной реформы, реализация которой, очевидно, провалена. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Глава государства затронет вопрос мусорной реформы. Очевидно, что она провалена. Например, в Ростовской области она реализуется только на словах. Пример тому — отсутствие мусороперерабатывающих комплексов. Пока решён вопрос только по одному из восьми предприятий», — уточнил собеседник ИА REGNUM.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в первом полугодии 2020 года на Дону будет запущен только лишь первый МЭОК из восьми запланированных. При этом сроки ввода в эксплуатацию объекта регулярно переносятся. Однако региональные власти полны оптимизма и обещают построить пять межмуниципальных экологичных отходоперерабатывающих комплексов к середине 2021 года, ещё два предприятия — к середине 2022 года.