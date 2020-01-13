Ашхабад, 13 января, 2020, 22:35 — ИА Регнум. Начиная с 13 января 2020 года, во всех школах Туркмении вводится запрет на использование мобильных телефонов, передает «Медиа-Туркмен».

Peretz Partensky Туркменские школьницы

Школьники смогут пользоваться сотовыми телефонами и смартфонами только до и после занятий вне территории учебных заведений, а учителей обязали переводить свои мобильные гаджеты в беззвучный режим на период пребывания в школах.

По словам главного специалиста отдела среднего образования и воспитательной работы министерства образования Туркмении Бяшима Тедженова, руководство образовательного ведомства приняло решение о введении запрета в связи с негативным влиянием мобильных телефонов на успеваемость, дисциплину и здоровье школьников.

В минобразования надеются, что запрет на мобильные телефоны позволит школьникам и учителям в большей степени фокусировать внимание на занятиях, что позитивно повлияет на усвоение учебного материала.