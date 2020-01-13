Ашхабад, 13 января, 2020, 22:17 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов утвердил установленный правительством новый объем производства хлопка, который в 2020 году должен будет составить уже 1 млн 250 тысяч тонн, передает пресс-служба главы государства.

Это на 190 тысяч тонн хлопка или на 17,9% больше показателя 2019 года.

Для этого министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркмении поручено вовремя обеспечить местных аграриев высокорепродуктивными сортами семян хлопчатника и сельхозтехникой, госкомитету водного хозяйства — поливной водой в достаточном объеме, а госконцерну «Туркменхимия» — удобрениями.

Также стало известно о том, что президент Бердымухамедов утвердил план районирования сельскохозяйственных культур и лимиты водопользования на 2020 год по регионам и районам.