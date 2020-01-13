Тверь, 13 января, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Около 260 км улиц Твери планируется отремонтировать в ближайшие пять лет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Тверской области, говорилось на совещании, которое 13 января провёл губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл совещание по вопросу ремонта дорог в областном центре

«Ремонтная кампания должна вестись в комплексе с нашей работой по совершенствованию системы скорой медицинской помощи, внедрению новой модели пассажирских перевозок, реализацией ключевых туристических и инфраструктурных проектов. Необходимо предусмотреть модернизацию дорожной сети в связи со строительством детской областной клинической больницы, других объектов, реновацией Морозовского городка», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось, в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Твери планируется отремонтировать более 61,5 км улично-дорожной сети. Работы в текущем году пройдут на основных улицах четырёх районов областного центра. Всего же в ближайшие пять лет планируется привести в порядок около 260 км дорог в Твери, а общий объём финансирования на эти цели составит более 5 млрд рублей.

В числе работ, которые будут проведены в 2020 году, был назван капитальный ремонт путепровода через ОЖД на Бурашевском шоссе. Также планируется разработать проектную документацию по реконструкции участков Московского, Бурашевского, Старицкого шоссе, строительству вылетных магистралей в направлении Бежецка, Кимр. Игорь Руденя особо подчеркнул, что подрядчики должны установить необходимые ограждения, дорожные знаки для безопасности участников движения.

При проведении ремонта дорог в Твери планируют применять и новые технологии — например, будут обустроены так называемые «плавающие» люки. Изделие монтируется не на бетонный коллектор, а на основание дорожного полотна, что обеспечивает равномерное проседание люка и покрытия проезжей части под нагрузкой, вызванной транспортным потоком. Такая технология обеспечивает большую безопасность при эксплуатации и сокращает издержки при ремонте.