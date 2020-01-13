Санкт-Петербург, 13 января, 2020, 16:50 — ИА Регнум. В 2019 году услугами высокоскоростных поездов «Аллегро», курсирующих между Санкт-Петербургом и Хельсинки, воспользовались 557,2 тысяч пассажиров. А поезда «Сапсан» между Петербургом и Москвой перевезли за год почти 5,7 млн пассажиров, что говорит о росте популярности данного вида перевозок. Об этом сообщает 13 января пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Дарья Драй ИА REGNUM РЖД

На данный момент доля перевозок скоростными поездами «Аллегро» составляет около 86% от общего объема перевозок в российско-финляндском сообщении. В 2019 году услугами данных поездов воспользовались 557,2 тысяч пассажиров, что на 15,7% больше, чем за 2018 год. Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Северной столицей России и столицей Финляндии (с 12 декабря 2010 года) поездами «Аллегро» перевезено более 3,8 млн человек.

Рост популярности этого поезда в ОЖД объясняют несколькими факторами: гибкие тарифы и маркетинговые инициативы, а также увеличение глубины продажи проездных документов.

«В дни повышенного спроса назначались сдвоенные поезда. Также для повышения комфортабельности пассажиров в 2019 году была закончена модернизация всех поездов «Аллегро», — отметили в пресс-службе ОЖД.

Что касается высокоскоростных поездов «Сапсан», связывающих Петербург и Москву, в 2019 году ими воспользовались почти 5,7 млн пассажиров, что на 4% больше, чем годом ранее. Пик популярности перевозок выпал на декабрь 2019 года, в этот месяц «Сапсан» перевез 439,7 тысяч пассажиров, чем увеличил на 8% показатели к декабрю 2018 года.

«Всего с начала эксплуатации высокоскоростных поездов «Сапсан» (1 августа 2014 года, — прим. ред.) ими перевезено почти 39,2 млн пассажиров», — заметили в ОЖД.