Москва, 12 января, 2020, 19:52 — ИА Регнум. В России будет изменена структура оплаты труда учителей, заявила в интервью «Российской газете» министр просвещения РФ Ольга Васильева.

ИА REGNUM День знаний

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю», — сказала она, добавив, что только 30% должно выделяться на различные надбавки.

Однако в настоящее время проблема заключается в том, отметила министр, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты. Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, резюмировала министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в России в рамках нацпроекта «Образование» утверждены основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников.

Основные принципы — это формирование объективных механизмов оценки профессиональных компетенций, стимулирование педагогов к непрерывному профессиональному росту.

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