Сидней, Австралия, 12 января, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанского спортсмена Рафаэля Надаля во второй встречи матча между сборными Сербии и Испании в финале командного турнира ATP-cup, проходящего в Сиднее.

Yann Caradec Новак Джокович

Спортсмен из Сербии обыграл испанца в двух сетах со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Спортсмены провели на корте 1 час 57 минут. За это время Джокович, являющийся второй ракеткой мира, подал навылет 12 раз, два раза ошибся при подаче и смог реализовать 2 брейк-пойнта. Его оппонент, который является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 5 раз подал навылет и допустил 3 двойные ошибки.

Отметим, ранее в другой партии матча между сборными Испании и Сербии испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл представителя Сербии Душана Лайовича в двух сетах со счётом 7:5, 6:1. Таким образом счет в финале ATP-cup между испанской и сербской сборной стал 1−1.