Анкара, 12 января, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции приступили к операции по уничтожению влияния Рабочей партии Курдистана (РПК) на юге страны, об этом 12 января сообщает Anadolu Ajansi.

U.S. Army Турецкие солдаты

Спецоперация началась в сельской местности провинции Хатай. В боевых действиях принимают участие свыше 600 сотрудников правопорядка.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.