Канберра, 12 января, 2020, 08:57 — ИА Регнум. О необходимости открытого общенационального обсуждения предпринятых правительством и ведомствами мер борьбы с пожарами заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает Reuters.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

«Очевидно, что необходимо провести общенациональный анализ реагирования», — заявил Моррисон.

В ближайшее время австралийский премьер намерен подумать о создании органа, ответственного за расследование.

Напомним, 12 января при тушении огня погиб пожарный, таким образом число жертв лесных пожаров в Австралии достигло 28 человек. Кроме того, огнем разрушено более двух тысяч домовладений. Власти сообщили о гибели порядка миллиарда животных.