Тегеран, 11 января, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани направит на Украину спецпредставителя, который выразит официальные соболезнования в связи с крушением украинского пассажирского авиалайнера под Тегераном. Об этом 11 января сообщается на сайте иранского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«В ближайшем будущем я направлю в вашу страну специального представителя, который официально выразит Украине сожаление иранского народа и правительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рухани дал распоряжение главе МИД Ирана держать постоянный контакт с украинским коллегой по вопросам, связанным с обстоятельствами авиакатастрофы украинского Boeing 737.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что офис генерального прокурора Украины переквалифицировал дело о крушении украинского самолета в Тегеране как умышленное убийство двух и более лиц.