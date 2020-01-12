Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941-1945 гг.

Москва, 12 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 12 января: началось освобождение Польши и части Чехословакии.

12 января 1945 года началась Висло-Одерская наступательная операция по освобождению Польши, части Чехословакии и Силезии. В операции была задействована рекордная стратегическая группировка Красной армии. По её итогам советские части продвинулись в центральные районы Германии.

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