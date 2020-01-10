Санкт-Петербург, 10 января, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в 2020 году поднимутся примерно в 1,5 раза для автовладельцев без транспондера. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 января в компании «Магистраль Северной столицы».

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Цены поднимут с 00:00 18 января. «Изменения затрагивают тарифы для всех классов транспортных средств и при зональной тарификации (наличная оплата — по зонам), и в рамках системы платности Flow+ (для пользователей транспондеров — по маршрутам)», — пояснили в МСС.

Так, владельцы мотоциклов и автомобилей без транспондера будут платить наличными за проезд через одну зону не 100, а 150 рублей, через все зоны сразу — не 500, а 750 рублей. Для владельцев грузовиков цена поднимется со 150 до 250 рублей, для фур — до 300 рублей.

«Для водителей, использующих транспондеры, стоимость изменится нелинейно и в среднем значительно менее, чем при наличной оплате. Стоимость проезда по большинству маршрутов Flow+ изменится на 16%», — уточнили в МСС. Специальные же тарифные опции «Легковой 100» и «Грузовой 100» продолжат действовать без изменений по стоимости.

В наибольшем размере меняется стоимость тех поездок, которые начинаются и заканчиваются на перегруженной развязке с Богатырским проспектом — они достигнут уровня тарифов, установленных для развязки ЗСД с КАД-Север. Такое изменение позволит перераспределить транспортный поток между двумя развязками и обеспечит улучшение транспортной ситуации, крайне необходимое до ввода перспективной развязки с Шуваловским проспектом, считают в компании.

Например, по транспондеру сквозной проезд с юга на север через развязки КАД подорожает со 173 до 223 рублей, с южной развязки КАД до трассы «Скандинавия» — с 216 до 251 рубля. Стоимость проезда с Богатырского проспекта до набережной Макарова поднимется с 62 рублей до 99 рублей, с набережной Макарова до КАД на юге — со 130 до 150,5 рубля.

Кроме того, по маршруту Богатырский проспект — Приморский проспект пользователи транспондеров смогут проехать бесплатно, если они следуют по ЗСД с юга на север до развязки с Богатырским и выполняют в течение не более 15 минут заезд на этой же развязке в южном направлении для съезда на Приморское шоссе.