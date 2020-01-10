Санкт-Петербург, 10 января, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ вынесет постановление по делу о социальных выплатах на жилье, когда дом не был построен в срок не по вине получателя субсидии. Провозглашение решения запланировано на 14 января, сообщили 10 января в пресс-службе КС.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Поводом к рассмотрению стала жалоба жительницы Ростовской области Марины Алисовой, которая требует признать неконституционным пункт 30 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. Выплаты осуществляют в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года».

Марина Алисова работает в сельской больнице, потому имела возможность участвовать в целевой программе. По условиям соцвыплаты она должна была оформить построенный дом в собственность не позднее года и пяти месяцев с момента выдачи субсидии. Однако Алисова это условие выполнить не смогла. Подрядчик — индивидуальный предприниматель, получивший за строительство дома около 1 млн 200 тыс. рублей, куда включена субсидия и привлеченный кредит, работу в срок не выполнил.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и местная администрация отказались отодвинуть сроки исполнения Алисовой ее обязательств и потребовали вернуть субсидию. Суды сочли, что возникшие между сторонами правоотношения носят социальный, а не гражданско-правовой характер.

Однако, по мнению Марины Алисовой, оспариваемые положения противоречат Конституции РФ, ведь они допускают взыскание полученной соцвыплаты в полном объеме по основанию, не предусмотренному федеральным законодательством. При этом толкование судами данной нормы зачастую имеет только карательный характер и не допускает варианта лояльности к получателю выплаты, если он объективно не мог исполнить условия по независящим от него причинам.