Москва, 10 января, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). Согласно приказу Министерства просвещения РФ, первый предмет, по которому проходят соревнования — французский язык.

Pr-minpros-604-ot-12-11-19-2

В пятницу, 10 января, проходит письменный тур, 11 января состоится устный. В Москве площадкой для проведения олимпиады стала «Школа на Яузе» в Басманном районе столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что олимпиада проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный, заключительный (победа и призёрство в нём даёт право поступления в вузы по профилю без экзаменов).

Всего с 10 января по 22 февраля 2020 года будет проведены состязания регионального тура о 24 предметам, в том числе иностранным языкам, экономике, физкультуре и искусству (МХК). На 22 февраля назначены устные испытания по итальянскому, испанскому и китайскому языкам.