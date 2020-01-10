Санкт-Петербург, 10 января, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Пассажиропоток петербургского международного аэропорта «Пулково» в период новогодних и рождественских праздников — с 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года — составил 758 537 пассажиров. Это на 7% больше, чем за такой же период 2018—2019 гг.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Среди российских направлений полетов из Петербурга самым популярным пунктом назначения стала Москва, среди зарубежных — Минск (Белоруссия), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управляющей аэропортом «Пулково» компании «ВВСС».

Как отмечается, рост новогоднего трафика на внутренних линиях составил 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018−2019 гг., на международных линиях пассажиропоток вырос на 5%.

Среди российских городов, помимо Москвы, пользовались популярностью у авиапутешественников Калининград, Сочи, Новосибирск и Архангельск. В зарубежном рейтинге, вслед за Минском, следуют Прага (Чехия), Рига (Латвия), Хельсинки (Финляндия) и Париж (Франция).

«Самым популярным дальнемагистральным направлением полетов из Санкт-Петербурга стал Дубай (ОАЭ) <…> Рост пассажиропотока из Пулково в Дубай составил 30% к показателю аналогичного периода 2018−2019 гг.», — рассказали в пресс-службе «ВВСС».

Аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. В 2019 году аэропорт обслужил более 19 млн человек.