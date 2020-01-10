Берлин, 10 января, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Немецкое ателье Prior Design создало эксклюзивный «сердитый» комплект обвеса Lamborghini Urus для звезды реалити-шоу Роберта Гайсса. Об этом сообщается на сайте FormaСar.

FormaСar Lamborghini Urus

Итальянский кроссовер действительно получился весьма «суровым и пафосным». Специалисты оснастили авто новым аэродинамическим обвесом из карбона с более широкими колёсными арками, выпуклым капотом и большим диффузором.

Кроме того, тюнеры снабдили машину новой радиаторной решёткой и широкими боковыми порогами. Такой дизайн делает кроссовер визуально крупнее.

Специалисты ателье также модернизировали комплект для понижения высоты подвески H & R. Таким образом, кроссовер стал немного ниже.

Под капотом автомобиля прежний четырёхлитровый V8 производительностью 641 л. с. (850 Нм).

Ранее тюнерам из компании Renntech удалось увеличить максимальную мощность немецкого хэтчбека Mercedes-AMG A45 до 592 л. с.

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