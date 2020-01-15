Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

Митинг оппозиционеров, потребовавших признать недействительными итоги выборов главы Абхазии, неожиданно перерос в акцию неповиновения. 9 января протестующие прорвались через парадные двери внутрь здания администрации президента Абхазии.

«Двери здания сломаны, их сняли с петель и унесли, охранникам пока удается сдерживать толпу», — сообщает sputnik-abkhazia.ru .

Судя по видеокадрам, на месте наблюдаются локальные стычки между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. По словам участника митинга Ахры Авидзба , собравшиеся люди «намерены отстаивать Конституцию Абхазии».

В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события, происходящие в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.

РИА «Новости» сообщает о пострадавших в столкновениях у администрации президента Абхазии. Несколько человек уже увезли на скорой.

Об этом: В Абхазии акции протеста назвали попыткой госпереворота

Происходящие в столице Абхазии Сухуме события являются попыткой государственного переворота, заявили 9 января в администрации президента республики.

Вместе с тем в Минздраве Абхазии РИА Новости заявили, что в ходе столкновений у здания администрации президента никто не пострадал.

Абхазский суд принял решение о повторном рассмотрении жалобы оппозиционера Квицинии на результаты выборов главы государства.

Также протестующие потребовали, чтобы Хаджимба покинул здание президентской администрации, а его охране предложили создать коридор для выхода из здания.

Организатор акции протеста Ахра Авидзба сообщил ТАСС, что президент Абхазии Рауль Хаджимба уже покинул здание и находится на государственной даче. Официального подтверждения этой информации нет.

Читайте подробнее: В Абхазии объявили о новом рассмотрении дела по выборам президента

Верховный суд (ВС) Абхазии принял решение заново рассмотреть иск проигравшего президентские выборы Алхаса Квициниа , в котором тот требует признать прошедшее голосование недействительным. Об этом 9 января сообщается на сайте Верховного суда.

В пресс-службе правительства Абхазии пока что не комментируют ситуацию у здания администрации президента, объясняя это тем, что все первые лица государства заняты на похоронах экс-премьера страны, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Глава Абхазии Рауль Хаджимба 9 января покинул здание администрации президента. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».

В посольстве РФ в Абхазии сообщили ТАСС, что угрозы для российских туристов нет.

Депутат Инал Тарба рассказал ТАСС о том, что спикер парламента попросил всех депутатов собраться для обсуждения ситуации в Абхазии.

Об этом: Протестующие в Сухуме подтвердили бегство Хаджимбы из администрации

РИА Новости со ссылкой на вице-спикера абхазского парламента сообщает, что Совет безопасности Абхазии в срочном порядке созывается для обсуждения беспорядков у здания администрации президента в Сухуме.

Читайте также: Совбез Абхазии собирается для обсуждения беспорядков в Сухуме

Совет безопасности Абхазии собирается на экстренное заседание для обсуждения беспорядков в центре столицы.

«Обстановка в столице, за исключением центра города, остаётся в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба посольства РФ в Абхазии заявила о том, что дипломаты следят за развитием ситуации в Сухуме.

Администрация президента Абхазии сообщает, что сразу после заседания Совбеза страны Рауль Хаджимба сделает заявление по ситуации в Сухуме, передаёт ТАСС.

Совет Безопасности Абхазии сделает официальное заявление по итогам своего экстренного заседания и даст оценку происходящим в Сухуме событиям.

Рауль Хаджимба на избирательном участке во время выборов президента Абхазии 8 сентября 2019 года. Фото: presidentofabkhazia.org

«Сегодняшние волнения связаны не только с последними событиями — перестрелкой в центре Сухума, но и с низким социальным положением республики», — сказал Квициния.

Оппозиционер Алхас Квициния заявил журналистам, что президент Абхазии Рауль Хаджимба должен уйти в отставку.

Также Алхас Квициния подчеркнул, что убедить президента Абхазии в необходимости отставки должен парламент.

Читайте также: Посольство РФ в Абхазии обратилось к туристам в связи с ситуацией в стране

Обращение к российским туристам опубликовало посольство России в Абхазии в связи с беспорядками в Сухуме.

Представители оппозиции предложили выразить вотум недоверия действующему президенту Абхазии и всему составу кабинета министров Республики.

Несмотря на призывы не устраивать беспорядки внутри здания администрации президента, протестующие, похоже, не послушались. Telegram-канал «Sputnik Абхазия» публикует фотографии, на которых видно, что в некоторых кабинетах администрации перевёрнута и сломана мебель, а в коридорах валяется мусор.

Очевидцы сообщают, что протестующие переместились от здания администрации к парламенту Абхазии, где в эти минуты идёт закрытое обсуждение сложившейся ситуации.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключил введения чрезвычайного положения в стране.

Посольство России в Абхазии опубликовало обращение к российским туристам в связи с беспорядками в Сухуме

«Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы», — цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Рауля Хаджимбы , возможное введение чрезвычайного положения в стране было обсуждено на заседании Совбеза Абхазии.

В Абхазии сторонники оппозиции, которые захватили здание администрации президента, требуют назначить дату внеочередных президентских выборов.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. Также он сообщил о переведении силовых структур на усиленный режим несения службы.

Спикер парламента Абхазии госпитализирован с сердечным приступом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате парламента.

Оппозиционный депутат Дмитрий Дбар рассказал РИА Новости о планах отправить к президенту страны Раулю Хаджимбе пятерых переговорщиков, которые намерены потребовать его отставки.

Об этом: Президент Абхазии назвал происходящее в стране попыткой госпереворота

Президент Абхазии Рауль Хаджимба назвал происходящее в стране попыткой госпереворота и заявил, что властями будут приняты все меры по удержанию ситуации в стране в конституционном русле.

Спикера парламента Абхазии Валерия Кварчия врачи увезли на машине скорой помощи с заседания депутатов Народного собрания Абхазии.

Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. Цитата из видео «Нет никакой необходимости вносить поправки в закон о выборах РА — Валерий Кварчия» пользователя Телекомпания Абаза-ТВ. youtube.com

Об этом: Врачи сообщили о состоянии госпитализированного спикера парламента Абхазии

Обстановка перед зданием администрации президента Абхазии в Сухуме спокойная, люди ожидают приезда лидера оппозиции на заседание депутатов Народного собрания.

Об этом: Депутаты парламента Абхазии были отправлены на переговоры с президентом

Пятеро депутатов парламента Абхазии отправились на госдачу к президенту страны Раулю Хаджимбе для обсуждения возникшей в республике политической ситуации.

Вместе с тем депутат Алхас Джинджолия заявил о готовности Хаджимбы сесть за стол переговоров с оппозицией.

В ходе парламентского совещания парламентарий Леонид Чамагуа заявил, что президент Абхазии Рауль Хаджимба получил требования оппозиционеров, однако отказался уходить в отставку и заявил о необходимости стабилизации ситуации.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что власти страны делают всё для возвращения ситуации в конституционное русло, сообщает «Интерфакс».

Один из лидеров оппозиции Абхазии Аслан Бжания прибыл в Сухум и направился на заседание депутатов парламента.

На повторное заседание Народного собрания в связи со сложившейся политической обстановкой в стране собрались депутаты парламента Абхазии.

Отмечается, что данный документ лоббируют оппозиционные депутаты, а его рассмотрение и голосование может состояться уже сегодня.

«В связи со сложившейся напряжённой общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, парламент постановляет… Обратиться к президенту Республики Абхазия воспользоваться статьёй 65 конституции Республики Абхазия и подать в отставку», — цитирует проект РИА Новости.

Парламент Абхазии рассмотрит проект постановления об отставке Рауля Хаджимбы с поста президента страны.

Абхазский парламент принял проект обращения к президенту с просьбой о его отставке для стабилизации ситуации в стране.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что он остаётся на посту и исполняет свои обязанности. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на «Интерфакс».

Подробности в материале: В Абхазии принят проект постановления об отставке действующего президента

Депутаты парламента приняли проект постановления с предложением уйти в отставку президенту Абхазии Раулю Хаджимбе.

Читайте подробнее: Хаджимба отказался уходить в отставку по требованию митингующих

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что не собирается покидать свой пост и выступает против внеочередных президентских выборов

Подробности в материале: Президент Абхазии призвал оппозицию сесть за стол переговоров

Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал оппозицию обсудить создавшуюся в стране общественно-политическую ситуацию за столом переговоров.

Читайте подробнее: Митингующие в Абхазии остались у администрации президента на ночь

Около сотни протестующих в Сухуме, требующих проведения новых выборов, остались у администрации президента Абхазии на ночь. Об этом 10 января сообщил журналистам один из участников акции.

05:46 10.01.2020

Власти Абхазии и оппозиционные силы должны прийти к компромиссу прежде, чем наступят «необратимые последствия». С таким заявлением выступил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, передаёт Интерфакс.

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Читайте подробнее: Минобороны Абхазии: власть и оппозиция должна прекратить сталкивать народ

08:36 10.01.2020 Ночь с 9 на 10 января в Сухуме прошла без особых происшествий. Число протестующих в здании администрации сократилось примерно до 100 человек. Они продолжают удерживать вход. Читайте также: Ночь в Сухуме прошла без происшествий

08:54 10.01.2020 Президент Грузии Саломе Зурабишвили следит за событиями, происходящими в Абхазии. Об этом она написала 9 января на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Президент Грузии прокомментировала события в Абхазии

09:23 10.01.2020 Президент Абхазии Рауль Хаджимба удерживает власть незаконно. Такое мнение высказала председатель Общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агрба, сообщает 10 января агентство «Апсадгьыл-инфо». Подробности в материале: Лидер «Женщин в политике»: Хаджимба незаконно удерживает власть в Абхазии

09:46 10.01.2020 Первый посол Российской Федерации в Абхазии Семён Григорьев призвал тех, кто считает себя «экспертами», не спешить комментировать ситуацию в Сухуме. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: Посол РФ в Абхазии призвал «абхазолюбов» сдержать комментаторский пыл

10:13 10.01.2020 Задачей сотрудников правоохранительных органов является недопущение кровопролития в ходе массовых волнений в Сухуме. Данное заявление сделал министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр, 10 января сообщает apsny.ru. Читайте также: Глава МВД Абхазии: наша задача — не допустить кровопролития

10:39 10.01.2020 Новые выборы президента Абхазии являются единственным правовым выходом из сложившегося в стране политического кризиса. Так 9 января прокомментировал беспорядки в Сухуме лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания журналистам ТАСС. Об этом: Лидер оппозиции в Абхазии: единственный выход — повторные выборы президента

11:11 10.01.2020 Количество людей возле здания администрации президента Абхазии в Сухуме 10 января начало расти. Об этом сообщает Sputnik Абхазия. Читайте также: Возле администрации президента Абхазии растет число протестующих

11:28 10.01.2020 В центре Сухума, на площади возле администрации президента, собираются как противники действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы, так и его сторонники. Об этом 10 января рассказал ТАСС замглавы абхазского МВД Игорь Джения. Читайте подробнее: МВД Абхазии: в центре Сухума собираются сторонники и противники президента

11:41 10.01.2020 Обстановка в центре Сухума все еще нестабильная. Об этом жителей России предупредило в ночь на 10 января посольство РФ в Абхазии на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: Посольство РФ в Абхазии просит туристов избегать центра Сухума

11:58 10.01.2020 Произошедшие в Абхазии события являются внутренним делом этой страны, говорится 10 января в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства. Читайте подробнее: В МИД России прокомментировали события в Абхазии

12:06 10.01.2020 Протестующие, захватив здание администрации президента Абхазии, получили доступ к оружию. Об этом 10 января рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба. Об этом: В администрации президента Абхазии похитили оружие

12:44 10.01.2020 Нового судью ввел председатель Верховного суда (ВС) Республики Абхазия (РА) Омар Берулав в состав кассационной коллегии по иску Алхаса Квициниа «О признании незаконным и недействительным Решения ЦИК РА об итогах выборов Президента РА». Соответствующее объявление было размещено 10 января на сайте ВС. Об этом: В состав коллегии по иску о выборах президента Абхазии ввели нового судью

13:03 10.01.2020 Рассмотрение жалобы на итоги президентских выборов в Абхазии назначено в суде на 10 января. Такое сообщение опубликовано на сайте Верховного суда Абхазии. Заседание кассационной коллегии по административным делам и по делам об административных правонарушениях начнётся в 15:00 мск. Иск рассмотрят судьи Лия Адлейба и Екатерина Онищенко под председательством Темура Тарба. Об этом: Абхазский суд 10 января рассмотрит жалобу на итоги президентских выборов

13:32 10.01.2020 Лидер «Блока оппозиционных сил» в Абхазии, депутат парламента республики Аслан Бжания призвал своих сторонников прийти к комплексу правительственных зданий в Сухуме 10 января. Свое обращение он разместил на своей странице в соцсети Facebook.

13:50 10.01.2020 Президента Абхазии Рауля Хаджимбу в ходе политического кризиса поддержала республиканская общественная организация (РОО) «Справедливая Абхазия». Призыв был распространён 10 января. Об этом: «Справедливая Абхазия» поддержала президента республики

14:28 10.01.2020 Круглосуточную охрану распорядился установить глава МВД Абхазии Раули Смыр на территории комплекса правительственных зданий. Об этом РИА Новости 10 января сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел. Подробности в материале: В Абхазии на территории комплекса правительственных зданий установят охрану

15:09 10.01.2020 Общественная палата Абхазии 10 января решила делегировать четырех своих представителей для разрешения конфликта между сторонниками и противниками президента республики Рауля Хаджимбы. Об этом сообщает агентство «Абхазия-Информ». Читайте также: Члены Общественной палаты Абхазии намерены встретиться с оппозиционерами

15:16 10.01.2020 Группа людей 10 января в количестве около 100 человек собралась возле здания Верховного суда Абхазии перед началом слушания по рассмотрению дела о президентских выборах. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Абхазия. Читайте также: Возле здания Верховного суда Абхазии собираются люди

15:44 10.01.2020 Верховный суд Абхазии. vs-ra.org

15:47 10.01.2020 Встретить 10 января заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева готовятся в силовых структурах Абхазии. Об этом сообщает Sputnik Абхазия, ссылаясь на неназванный источник в абхазском МВД. Об этом: Замсекретаря Совбеза России Нургалиев посетит Абхазию — СМИ

16:01 10.01.2020 Совет безопасности Абхазии рассказал, где на данный момент находится президент страны Рауль Хаджимба. Об этом сообщает ТАСС. По словам представителей Совбеза, глава государства находится в своей официальной резиденции, откуда и осуществляет управление государством. Читайте подробнее: Совбез Абхазии раскрыл местонахождение президента

16:06 10.01.2020 Президент Абхазии Рауль Хаджимба и замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев планируют провести встречу в ближайшее время. Об этом ТАСС заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба. По его словам, помимо главы государства, с Нургалиевым встретятся и представители Совбеза Абхазии. Читайте также: Хаджимба и Нургалиев обсудят беспорядки в Сухуме

16:07 10.01.2020 Несколько человек пострадали при штурме протестующими здания администрации президента Абхазии. Об этом 10 января ТАСС сообщил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба. Читайте подробнее: В ходе беспорядков в Абхазии пострадали несколько человек

16:09 10.01.2020 Штурм администрации президента Абхазии. Цитата из видео «В Абхазии начался штурм администрации президента» пользователя rusvesna. su1945/youtube.com

17:01 10.01.2020 Президент Абхазии Рауль Хаджимба проводит переговоры в Сухуме с представителями оппозиции, которые требуют его отставки. Читайте также: Хаджимба проводит переговоры с представителями абхазской оппозиции

17:07 10.01.2020 Секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба предположил, что прошедшие накануне в Сухуме беспорядки могут быть попыткой оказания давления на суд, который рассматривает апелляцию оппозиции на результаты выборов президента. Об этом он заявил в комментарии ТАСС. По его словам, «это может быть некое, хоть как-то косвенно, но давление на принятие решения или создание определенных условий в стране» в то время, когда суд рассматривает соответствующую апелляцию. Читайте также: В Совбезе Абхазии не исключили связи между беспорядками и давлением на суд

18:08 10.01.2020 В администрации президента Абхазии заявили, что некие «граждане Украины» якобы участвовали в попытке «государственного переворота» в республике. Подробности в материале: В Абхазии нашли «украинский след» в попытке «госпереворота»

18:10 10.01.2020 Здание администрации президента Абхазии ИА REGNUM

18:30 10.01.2020 Штурм администрации президента Абхазии. Цитата из видео «В Абхазии оппозиция штурмует здание администрации Хаджимба» пользователя David Zhvania/youtube.com

18:35 10.01.2020 В Абхазии началась встреча президента страны Рауля Хаджимбы и представителей оппозиции. Об этом агентству ТАСС заявил секретарь Общественной палаты республики Даниил Убирия. По его словам, роль посредника на переговорах взяла на себя Общественная палата Абхазии. О числе участников встречи со стороны оппозиции не уточняется. Читайте также: В Сухуме началась встреча президента и оппозиции

18:42 10.01.2020 Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию, намечена его встреча с представителями Совбеза Абхазии и с президентом Республики Раулем Хаджимбой. Подробности в материале: Замсекретаря Совбеза РФ Нургалиев прибыл в Абхазию

18:58 10.01.2020 Замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию. Об этом агентству ТАСС заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба. По его словам, консультации состоятся уже сегодня и начнутся в самое ближайшее время. Подробности в материале: Нургалиев прибыл в Абхазию для консультаций с властями страны

19:07 10.01.2020 В Сухуме начались переговоры между действующим президентом Абхазии Хаджимбой и его оппозицией. Об этом: Президент Абхазии начал переговоры с представителями оппозиции

19:22 10.01.2020 Спецслужбы Абхазии проверяют информацию о возможном участи в беспорядках в Сухуме 9 января иностранцев, в частности граждан Украины. Об этом агентству ТАСС заявил секретарь Совета безопасности Мухамед Килба. По его словам, данная информация у спецслужб Абхазии имеется и на данный момент проверяется. Подробности в материале: В Абхазии не исключили участия граждан Украины в беспорядках

19:39 10.01.2020 Представители руководства Абхазии и оппозиционеры проведут между собой телевизионные дебаты. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Абхазской государственной телерадиокомпании. Как ожидается, в мероприятии 10 января примут участие по двое представителей от власти и от оппозиции, а также двое политологов. Начало запланировано на 21:00 мск. Читайте также: Власть и оппозиция Абхазии проведут теледебаты

19:47 10.01.2020 Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба заявил, что политический кризис в стране носит локальный характер. Читайте также: Премьер-министр Абхазии провёл совещание с членами правительства

20:00 10.01.2020 Парламент Республики Абхазия ИА REGNUM

20:17 10.01.2020 Судьи кассационной инстанции удалились для принятия решения в совещательную комнату. Решение будет вынесено в 21:00 мск. Читайте подробнее: Верховный суд Абхазии завершил слушание дела о президентских выборах

20:25 10.01.2020 Напомним, суд рассматривает иск представителя оппозиции президенту Абхазии Раулю Хаджимбе экс-кандидата на пост главы государства Алхаса Квицинии. Проигравший президентские выборы в 2019 году Квициния уверен, что небольшой разрыв в количествах голосов избирателей, позволивший победить действующему президенту Хаджимбе, является поводом признать итоги выборов недействительными. Руководствуясь такой точкой зрения, оппозиции спровоцировала политический кризис в Абхазии.

20:50 10.01.2020 Члены Общественной палаты Абхазии подтвердили готовность президента страны Рауля Хаджимбы к переговорам с руководителями оппозиции. Подробности в материале: Президент Абхазии подтвердил готовность встретиться с лидерами оппозиции

20:51 10.01.2020 Президент Абхазии Рауль Хаджимба. kremlin.ru

21:19 10.01.2020 Президент Абхазии Рауль Хаджимба и замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев обсудят события в Сухуме. С Нургалиевым встретятся и представители Совбеза Абхазии. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. premier.gov.ru

21:52 10.01.2020 Протестующие у администрации президента Абхазии. Цитата из видео «В Абхазии сторонники оппозиции захватили административное здание Хаджимбы» пользователя David Zhvania. youtube.com

21:54 10.01.2020 Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Абхазии приняла решение об отмене постановления предыдущей инстанции по признанию выборов президента Абхазии легитимными. Об этом сообщает ТАСС. Заседание коллегии началось около 15:30 мск. Читайте также: Суд отменил решение о признании выборов президента Абхазии легитимными

22:00 10.01.2020 Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Абхазии постановила провести повторные выборы президента Абхазии. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Помимо этого, коллегия постановила отменить решение ЦИК страны об итогах президентских выборов. Читайте также: Верховный суд Абхазии постановил провести повторные выборы президента

22:16 10.01.2020 Верховный суд Абхазии признал незаконными итоги второго тура президентских выборов. Об этом: Верховный суд Абхазии принял решение назначить повторные выборы президента

23:09 10.01.2020 Экс-кандидат в президенты Алхас Квициния поздравил своих сторонников, собравшихся перед администрацией президента в Сухуме, с решением, которое принял Верховный суд Абхазии по делу о президентских выборах. Экс-кандидат в президенты Квициния обратился к своим сторонникам

23:58 10.01.2020 Хаджимба и Нургалиев обсудили создавшуюся в Республике Абхазия общественно-политическую ситуацию. Подробности в материале: В Абхазии состоялась встреча президента Хаджимбы с Нургалиевым

00:21 11.01.2020 Президент Абхазии Рауль Хаджимба намерен опротестовать решение Верховного суда республики, признавшего незаконными результаты президентских выборов, которые состоялись осенью 2019 года. Об этом 10 января сообщила пресс-служба президента Абхазии. Читайте также: Президент Абхазии опротестует отмену результатов выборов

00:35 11.01.2020 Дата новых выборов главы республики будет назначена в Абхазии после заседания центральной избирательной комиссии. Об этом: Новые выборы президента Абхазии состоятся в течение двух-трёх месяцев

05:05 11.01.2020 Власти Абхазии признали решение Верховного суда незаконным, принятым в условиях осадного положения, и собираются обжаловать его в порядке надзора в Президиуме Верховного суда. Подробности в материале: Власти Абхазии признали решение Верховного суда незаконным

10:59 11.01.2020 Сотрудники силовых ведомств работают в режиме усиленного несения службы. Представители оппозиции продолжают удерживать здание администрации президента Абхазии в Сухуме. Читайте подробнее: Сотрудники МВД Абхазии продолжают следить за обстановкой в Сухуме

15:18 11.01.2020 Делегация от оппозиции вручила решение Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии о признании недействительными результатов президентских выборов лично главе ЦИК. Дата новых выборов главы республики будет назначена 13 января. Читайте также: Оппозиция Абхазии вручила главе ЦИК решение Верховного суда

15:19 11.01.2020 Силовики в Абхазии начали мероприятия по установлению личностей организаторов массовых беспорядков в Сухуме. Читайте подробнее: Совбез Абхазии начал установление организаторов массовых беспорядков

15:52 11.01.2020 Премьер-министр Абхазии сообщил о возвращении на законное место атрибутов государственной власти Абхазии, которыми являются гербовые печати, штандарт, шашка и посох (алабаща). Читайте также: Все атрибуты государственной власти Абхазии найдены и возвращены

15:57 11.01.2020 Уголовное дело было заведено прокуратурой города Сухума в связи с массовыми беспорядками, сопровождаемыми погромами и уничтожением имущества. Читайте подробнее: Прокуратура Сухума завела уголовное дело в связи с беспорядками в Абхазии

16:41 11.01.2020 Президент Абхазии Рауль Хаджимба планирует выступить с официальным обращением к народу после завершения переговоров с российской делегацией во главе с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым. Читайте также: Президент Абхазии планирует выступить с обращением к народу

19:51 11.01.2020 Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил готовность баллотироваться в случае проведения повторных выборов. Читайте подробнее: Президент Абхазии готов принять участие в повторных выборах — Габния

09:55 12.01.2020 Нургалиев обсудил с Хаджимбой освобождение администрации президента Абхазии от протестующих.

12:30 12.01.2020 В Абхазии началось заседание ЦИК по вопросу о дате назначения новых президентских выборов. Обстановка в Сухуме спокойная, беспорядков не наблюдается. Подробности в материале: ЦИК в Абхазии приступил к заседанию по вопросу о дате президентских выборов

12:46 12.01.2020 ЦИК Абхазии назначил на 22 марта повторные выборы президента.

12:58 12.01.2020 «22 марта (дата повторных выборов президента Абхазии). Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение», — заявил Гогия. Об этом: Повторные выборы президента Абхазии состоятся в марте 2020 года

13:09 12.01.2020 ЦИК Абхазии не согласен с решением Верховного суда Абхазии, отменившего итоги сентябрьских выборов президента республики, но признает вердикт и исполняет его, сообщил журналистам глава комиссии Тамаз Гогия.

13:24 12.01.2020 Лидер оппозиции Ахра Авидзба заявил о готовности возместить ущерб, нанесённый зданиям правительства в Сухуме во время акций протеста, но назвал провокационной информацию о якобы похищенном из здания оружии. Об этом: Организатор митинга оппозиции в Сухуме заявил о готовности возместить ущерб

13:32 12.01.2020 Центральная избирательная комиссия Абхазии не согласна с решением Верховного суда республики об отмене прошедших в сентябре 2019 года выборов президента, однако вынуждена подчиниться ему. Читайте также: ЦИК Абхазии не согласен с решением суда отменить итоги выборов президента

14:20 12.01.2020 Несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия Абхазии уже назначила дату повторных выборов главы государства, исполняющий обязанности президента Рауль Хаджимба все еще может доказать свою легитимность и добиться отмены перевыборов или их результатов, считает член ЦИК Гиви Габания. Подробности в материале: Хаджимба еще может отстоять свое президентство — член ЦИК Абхазии

15:07 12.01.2020 В случае отмены решения суда кассационной инстанции президиумом Верховного суда перевыборы главы Абхазии будут отменены. Подробности в материале: Разбирательства по делу о выборах в Абхазии могут занять 11 месяцев

16:57 12.01.2020 Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания передал президенту республики Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку. Об этом Бжания рассказал 12 января журналистам после переговоров с Хаджимбе. Читайте подробнее: В Абхазии лидер оппозиции призвал Хаджимбу уйти в отставку

17:06 12.01.2020 Представители оппозиции и сторонники властей в Абхазии должны действовать в рамках правового поля. Об этом во время переговоров с представителями оппозиции Алхасом Квициниа и Асланом Бжания сообщил президент страны Рауль Хаджимба, слова которого обнародованы на его сайте. Подробности в материале: Глава Абхазии призвал жителей страны действовать в рамках правового поля

20:16 12.01.2020 В Абхазии протестующие направились к резиденции главы государства Рауля Хаджимбы, чтобы услышать ответ на требование об отставке. Читайте подробнее: В Абхазии протестующие направились к резиденции президента

20:34 12.01.2020 Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел с поста главы государства. Об этом 12 января сообщил протестующим в центре Сухума бывший глава правительства Сергей Шамба. Об этом: Хаджимба ушел с поста президента Абхазии

21:06 12.01.2020 Вице-президент Абхазии Беслан Барцица подтвердил информацию, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики. Читайте также: Вице-президент Абхазии подтвердил отставку Хаджимбы

21:17 12.01.2020 Согласно Конституции Абхазии, исполнять обязанности президента республики после отставки Рауля Хаджимбы должен премьер-министр. Об этом заявил 12 января бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба. Читайте подробнее: Назван вероятный и.о. президента Абхазии

21:43 12.01.2020 В Абхазии протестующие вернулись к зданию администрации президента в центре Сухума после заявления Рауля Хаджимбы об отставке с поста главы республики. Подробности в материале: В Абхазии протестующие вернулись к зданию администрации президента

22:07 12.01.2020 Парламент Абхазии рассмотрит заявление об отставке президента Рауля Хаджимбы на заседании 13 января, сообщил спикер парламента Валерий Кварчия. Подробности в материале: Парламент Абхазии рассмотрит отставку президента 13 января

23:02 12.01.2020 Уход Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии позволит исключить раскол общества и нагнетания обстановки, считает председатель парламента Южной Осетии (РЮО) Алан Тадтаев. Подробности в материале: В Южной Осетии прокомментировали отставку президента Абхазии

23:42 12.01.2020 В Абхазии оппозиция передала захваченное здание администрации президента государственной службе охраны, сообщили 12 января в аппарате правительства. Об этом: Оппозиция передала здание администрации главы Абхазии госслужбе охраны

08:01 13.01.2020 Администрация президента Абхазии. ИА REGNUM

08:29 13.01.2020 Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил перед согражданами. Видеообращение 12 января было опубликовано на сайте президента.

08:31 13.01.2020 Обращение президента Абхазии Рауля Хаджимба к народу

09:19 13.01.2020 Ушедший в отставку с поста президента Рауль Хаджимба заявил, что «делал все возможное для избежания противостояния народа, потому что наш народ испытал немало трагедий и трудностей». «Я сторонник того, чтобы все процессы происходили в законном и конституционном русле, иной путь губителен, — заявил Хаджимба. — Мы должны понимать, что нет иного пути, кроме спокойствия и взаимопонимания, потому что мы — один народ». Уходящий лидер Абхазии добавил, что уважает «каждое мнение, будь оно представителей власти или оппозиции».

09:21 13.01.2020 Администрация президента Абхазии. ФОТО ИА REGNUM

09:33 13.01.2020 Заместитель секретаря РФ Рашид Нургалиев и помощник президента РФ Владислав Сурков сыграли особую роль в преодолении политического кризиса, сложившегося в Абхазии. Такое заявление 12 января сделал перед журналистами лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания. Читайте подробнее: В Абхазии отметили особую роль Нургалиева и Суркова в разрешении кризиса

09:44 13.01.2020

09:49 13.01.2020 Один из организаторов протестных акций в Сухуме Ахра Авидзба публично обратился к подавшему в отставку президенту Абхазии Раулю Хаджимбе. Об этом 13 января сообщает агентство Апсадгьыл-инфо. Подробности в материале: Организатор протестов в Сухуме — Хаджимбе: «К вам нет никаких обид»

10:13 13.01.2020 Рауль Хаджимба, подав в отставку с поста президента Абхазии, сделал мудрый шаг, и это является важным событием для страны. Данное заявление распространила партия «Народный фронт Абхазии» (НАФ), 13 января сообщает агентство Апсадгьыл-инфо. Подробности в материале: В Абхазии назвали отставку Хаджимбы началом новой политической эры

11:03 13.01.2020 Посольство России в Абхазии. abkhazia.mid.ru

11:24 13.01.2020 Рауль Хаджимба, заявивший о своем уходе с поста президента Абхазии, не станет баллотироваться на повторных выборах. Такое заявление 13 января сделал вице-президент республики Аслан Барциц, сообщает ТАСС. Читайте подробнее: В Абхазии заявили, что Хаджимба не будет участвовать в предстоящих выборах

12:07 13.01.2020 Вице-президент Абхазии Аслан Барциц написал заявление на уход со своего поста. Публикацию об этом 12 января разместила пресс-служба президента республики на официальном сайте. Читайте также: Вице-президент Абхазии подал в отставку

12:08 13.01.2020 Помощник президента России Владислав Сурков удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в Абхазии. Об этом рассказал знакомый с ситуацией директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Подробности в материале: Сурков оценил разрешение политического кризиса в Абхазии

12:15 13.01.2020 Отставка Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии принята парламентом страны. Такое решение принято на внеочередном заседании парламента 13 января. Подробности в материале: Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы с поста президента

12:23 13.01.2020 Народное собрание Республики Абхазия. ФОТО ИА REGNUM

12:27 13.01.2020 После захвата протестующими администрации президента Абхазии в здании произошли хищения оружия и наград теперь уже бывшего президента республики Рауля Хаджимбы. Читайте также: Из администрации президента Абхазии украли награды Хаджимбы — СМИ

12:59 13.01.2020 По конституции Абхазии, исполняющим обязанности президента после отставки Рауля Хаджимбы должен стать премьер-министр страны Валерий Бганба. Об этом 18 января сообщил в эфире радио Sputnik Абхазия депутат абхазского парламента Батал Табагуа. Читайте также: Депутат парламента Абхазии объяснил, кто теперь должен стать президентом

13:13 13.01.2020 Бывший вице-президент Абхазии Аслан Барциц. presidentofabkhazia.org

13:22 13.01.2020 Помощник президента РФ Владислав Сурков доволен тем, как завершился политический кризис в Абхазии, и теперь возвращается из Абхазии в Россию. Об этом 13 января написал в своем Telegram-канале политолог и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Читайте также: Сурков возвращается из Абхазии в Москву — политолог Чеснаков

13:55 13.01.2020 Российский триколор и флаг Республики Абхазия. ФОТО ИА REGNUM

13:59 13.01.2020 Народное собрание (парламент) Абхазии 13 января выбрал на должность и. о. президента страны премьер-министра республики Валерия Бганбу. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакс» с места событий. Читайте также: Парламент Абхазии назначил исполняющего обязанности президента

14:06 13.01.2020 И. о. президента Абхазии Валерий Бганба. (сс) Jamal1309

14:13 13.01.2020 В «Блоке оппозиционных сил» пока не приняли решение, кто от них будет участвовать в выборах президента Абхазии. Об этом 13 января в интервью Sputnik рассказал один из лидеров оппозиционного объединения Алхас Квициниа. Читайте подробнее: Оппозиция в Абхазии не приняла решение о кандидате на выборах — Квициниа

14:30 13.01.2020 Алхас Квициния. Цитата из видео «Выступление Аслана Бжания, Ахры Авидзба, Алхаса Квициния после оставки Хаджимбы» пользователя David Zhvania. youtube.com

14:47 13.01.2020 Официальный Тбилиси не признает легитимность политических процессов в Абхазии, но следит за ними и готов к шагам на примирение с разными слоями общества. Таким образом прокомментировал ситуацию в соседней республике министр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, 13 января сообщает информационный портал «Грузия Online». Подробности в материале: Тбилиси не признает легитимность политпроцессов в Абхазии — Цихелашвили

14:55 13.01.2020 Российская делегация, которую возглавляет Рашид Нургалиев, встретится с руководством силовых структур Абхазии. Об этом 13 января ТАСС рассказал секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба. Читайте также: Нургалиев встретится с представителями силовых структур Абхазии

16:11 13.01.2020 Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба приступил к исполнению обязанностей главы государства. В своём обращении, опубликованном пресс-службой правительства Абхазии, Бганба пообещал «сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный Конституцией срок».

16:22 13.01.2020 Добровольная отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы дала возможность вернуть ситуацию в стране в правовое русло, но обстановка в стране не стабилизируется в ближайшее время. Такой прогноз сделал директор автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований» (АНО ЦСИ) Олег Дамения 13 января в эфире радио Sputnik. Подробности в материале: Директор АНО ЦСИ: в Абхазии не стоит ожидать стабильности в ближайшее время

16:57 13.01.2020 И. о. президента Абхазии Валерий Бганба. Фото: km-ra.org

17:23 13.01.2020 В пресс-службе правительства Абхазии уточнили, что Валерий Бганба продолжит работу на посту премьер-министра, несмотря на совмещение с должностью и. о. президента страны.

18:23 13.01.2020 Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба. Фото: presidentofabkhazia.org

19:59 13.01.2020 Сложивший свои президентские полномочия Рауль Хаджимба в комментарии ТАСС заявил, что принимал решение об отставке самостоятельно и без оглядки на внешнее давление. «Я видел, то что складывалось внутри страны, то противостояние. Никакое кресло не стоит <…> того, что, возможно, прольётся кровь твоих близких, родных, друзей и граждан. Главное — я никуда не сбежал, я со своим народом», — сказал Хаджимба.

22:14 13.01.2020 Цитата из обращения Рауля Хаджимбы. Пресс-служба президента Абхазии.

07:29 14.01.2020 Директор автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований» (АНО ЦСИ) Олег Дамения: «В ближайшие дни и даже месяцы вряд ли нам следует ожидать наступление желаемой стабильности в обществе. Выборы будут непростые».

08:30 14.01.2020 Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба возложил на себя исполнение обязанностей президента страны. Об этом он заявил в обращении к согражданам 13 января, опубликованном на сайте правительства республики. Подробности в материале: Бганба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии

08:53 14.01.2020 Бывший президент Абхазии Рауль Хаджимба пока не решил, будет ли участвовать в ближайших выборах президента республики. Об этом он 13 января рассказал ТАСС.

10:13 14.01.2020 Рауль Хаджимба самостоятельно решил уйти с поста президента Абхазии. Об этом он заявил 13 января в интервью ТАСС. Подробности в материале: Экс-президент Абхазии о своей отставке: «Я принимал решение сам»

11:18 14.01.2020 Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») уверен, что к началу курортного сезона в Абхазии будет политически спокойно. «При всем плюрализме политической системы Абхазии все политики сходятся в том, что курортный сезон — это святое. Это то, что кормит Абхазию, поддерживает ее экономику, и поэтому я абсолютно уверен, что к началу курортного сезона там политически все будет спокойно, и отдых отдыхающим будет обеспечен», — отметил Никонов в Facebook. Подробности в материале: Никонов: в Абхазии все будет политически спокойно к курортному сезону

12:40 14.01.2020 Вячеслав Никонов. Дарья Драй © ИА REGNUM

12:48 14.01.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал принять ошибкой навязывание Абхазии Рауля Хаджимбы в качестве президента, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января. «В Абхазии Хаджимба ушел в отставку. Ну не хотят абхазы этого президента. Это еще 10 лет назад понятно было, когда его начали навязывать активно и против него были протесты. Но кому-то в Москве очень хочется, чтобы он в Абхазии командовал. Это наша ошибка, зачем навязывали?» — рассуждает Жириновский. Читайте подробнее: Жириновский призвал признать ошибку с навязыванием Хаджимбы

13:55 14.01.2020 Владимир Жириновский. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:24 14.01.2020 Напомним, что премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, который назначен исполняющим обязанности президента республики, назвал в числе приоритетных задач организацию правового проведения выборов президента страны.

17:17 14.01.2020 Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, и.о. президента Абхазии. Фото km-ra.org