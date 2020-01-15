Политический кризис в Абхазии: митинги, штурмы и отмена выборов президента
«Двери здания сломаны, их сняли с петель и унесли, охранникам пока удается сдерживать толпу», — сообщает sputnik-abkhazia.ru.
Судя по видеокадрам, на месте наблюдаются локальные стычки между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. По словам участника митинга Ахры Авидзба, собравшиеся люди «намерены отстаивать Конституцию Абхазии».
Цитата сайта sputnik-abkhazia.ru.
В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события, происходящие в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.
РИА «Новости» сообщает о пострадавших в столкновениях у администрации президента Абхазии. Несколько человек уже увезли на скорой.
Происходящие в столице Абхазии Сухуме события являются попыткой государственного переворота, заявили 9 января в администрации президента республики.
Об этом: В Абхазии акции протеста назвали попыткой госпереворота
Вместе с тем в Минздраве Абхазии РИА Новости заявили, что в ходе столкновений у здания администрации президента никто не пострадал.
Абхазский суд принял решение о повторном рассмотрении жалобы оппозиционера Квицинии на результаты выборов главы государства.
Протестующие потребовали отставки президента Абхазии.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Фото: presidentofabkhazia.org
Также протестующие потребовали, чтобы Хаджимба покинул здание президентской администрации, а его охране предложили создать коридор для выхода из здания.
Организатор акции протеста Ахра Авидзба сообщил ТАСС, что президент Абхазии Рауль Хаджимба уже покинул здание и находится на государственной даче. Официального подтверждения этой информации нет.
Верховный суд (ВС) Абхазии принял решение заново рассмотреть иск проигравшего президентские выборы Алхаса Квициниа, в котором тот требует признать прошедшее голосование недействительным. Об этом 9 января сообщается на сайте Верховного суда.
Читайте подробнее: В Абхазии объявили о новом рассмотрении дела по выборам президента
В пресс-службе правительства Абхазии пока что не комментируют ситуацию у здания администрации президента, объясняя это тем, что все первые лица государства заняты на похоронах экс-премьера страны, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Оппозиционер Алхас Квициния. Цитата из видео «Алхас Квициния председатель ПП Амцахара» пользователя apsny.today. (youtube.com)
Глава Абхазии Рауль Хаджимба 9 января покинул здание администрации президента. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».
Читайте подробнее: Президент Абхазии покинул здание администрации — СМИ
В посольстве РФ в Абхазии сообщили ТАСС, что угрозы для российских туристов нет.
Депутат Инал Тарба рассказал ТАСС о том, что спикер парламента попросил всех депутатов собраться для обсуждения ситуации в Абхазии.
Президент Абхазии рауль Хаджимба покинул здание администрации президента.
Об этом: Протестующие в Сухуме подтвердили бегство Хаджимбы из администрации
РИА Новости со ссылкой на вице-спикера абхазского парламента сообщает, что Совет безопасности Абхазии в срочном порядке созывается для обсуждения беспорядков у здания администрации президента в Сухуме.
Совет безопасности Абхазии собирается на экстренное заседание для обсуждения беспорядков в центре столицы.
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Пресс-служба посольства РФ в Абхазии заявила о том, что дипломаты следят за развитием ситуации в Сухуме.
«Обстановка в столице, за исключением центра города, остаётся в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Администрация президента Абхазии сообщает, что сразу после заседания Совбеза страны Рауль Хаджимба сделает заявление по ситуации в Сухуме, передаёт ТАСС.
Совет Безопасности Абхазии сделает официальное заявление по итогам своего экстренного заседания и даст оценку происходящим в Сухуме событиям.
Читайте подробнее: Совбез Абхазии сделает официальное заявление после экстренного совещания
Рауль Хаджимба на избирательном участке во время выборов президента Абхазии 8 сентября 2019 года. Фото: presidentofabkhazia.org
Оппозиционер Алхас Квициния заявил журналистам, что президент Абхазии Рауль Хаджимба должен уйти в отставку.
«Сегодняшние волнения связаны не только с последними событиями — перестрелкой в центре Сухума, но и с низким социальным положением республики», — сказал Квициния.
Также Алхас Квициния подчеркнул, что убедить президента Абхазии в необходимости отставки должен парламент.
Обращение к российским туристам опубликовало посольство России в Абхазии в связи с беспорядками в Сухуме.
Читайте также: Посольство РФ в Абхазии обратилось к туристам в связи с ситуацией в стране
Представители оппозиции предложили выразить вотум недоверия действующему президенту Абхазии и всему составу кабинета министров Республики.
Читайте также: Оппозиция предложила объявить вотум недоверия президенту Абхазии
Несмотря на призывы не устраивать беспорядки внутри здания администрации президента, протестующие, похоже, не послушались. Telegram-канал «Sputnik Абхазия» публикует фотографии, на которых видно, что в некоторых кабинетах администрации перевёрнута и сломана мебель, а в коридорах валяется мусор.
Очевидцы сообщают, что протестующие переместились от здания администрации к парламенту Абхазии, где в эти минуты идёт закрытое обсуждение сложившейся ситуации.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключил введения чрезвычайного положения в стране.
Посольство России в Абхазии опубликовало обращение к российским туристам в связи с беспорядками в Сухуме
По словам Рауля Хаджимбы, возможное введение чрезвычайного положения в стране было обсуждено на заседании Совбеза Абхазии.
«Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы», — цитирует главу государства его пресс-служба.
В Абхазии сторонники оппозиции, которые захватили здание администрации президента, требуют назначить дату внеочередных президентских выборов.
Читайте также: Абхазская оппозиция требует досрочных выборов президента
Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. Также он сообщил о переведении силовых структур на усиленный режим несения службы.
Читайте подробнее: Президент Абхазии сделал экстренное заявление после заседания Совбеза
Спикер парламента Абхазии госпитализирован с сердечным приступом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате парламента.
Оппозиционный депутат Дмитрий Дбар рассказал РИА Новости о планах отправить к президенту страны Раулю Хаджимбе пятерых переговорщиков, которые намерены потребовать его отставки.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба назвал происходящее в стране попыткой госпереворота и заявил, что властями будут приняты все меры по удержанию ситуации в стране в конституционном русле.
Об этом: Президент Абхазии назвал происходящее в стране попыткой госпереворота
Спикера парламента Абхазии Валерия Кварчия врачи увезли на машине скорой помощи с заседания депутатов Народного собрания Абхазии.
Читайте подробнее: Спикера парламента Абхазии врачи увели с заседания депутатов
Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. Цитата из видео «Нет никакой необходимости вносить поправки в закон о выборах РА — Валерий Кварчия» пользователя Телекомпания Абаза-ТВ. youtube.com
Состояние спикера парламента Абхазии врачами оценено как «нормальное».
Об этом: Врачи сообщили о состоянии госпитализированного спикера парламента Абхазии
Здания администрации президента республики и парламента заблокированы протестующими, сообщает РИА Новости.
Обстановка перед зданием администрации президента Абхазии в Сухуме спокойная, люди ожидают приезда лидера оппозиции на заседание депутатов Народного собрания.
Читайте подробнее: В Сухуме ожидается приезд лидера «Блока оппозиционных сил» Аслана Бжании
Пятеро депутатов парламента Абхазии отправились на госдачу к президенту страны Раулю Хаджимбе для обсуждения возникшей в республике политической ситуации.
Об этом: Депутаты парламента Абхазии были отправлены на переговоры с президентом
В ходе парламентского совещания парламентарий Леонид Чамагуа заявил, что президент Абхазии Рауль Хаджимба получил требования оппозиционеров, однако отказался уходить в отставку и заявил о необходимости стабилизации ситуации.
Вместе с тем депутат Алхас Джинджолия заявил о готовности Хаджимбы сесть за стол переговоров с оппозицией.
Лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания. (сс) Leonrid
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что власти страны делают всё для возвращения ситуации в конституционное русло, сообщает «Интерфакс».
Делегация депутатов парламента Абхазии передала требования протестующих президенту страны Раулю Хаджимбе.
Читайте подробнее: Депутаты передали требования оппозиции президенту Абхазии
Один из лидеров оппозиции Абхазии Аслан Бжания прибыл в Сухум и направился на заседание депутатов парламента.
Читайте подробнее: Лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания прибыл в Сухум из Москвы
На повторное заседание Народного собрания в связи со сложившейся политической обстановкой в стране собрались депутаты парламента Абхазии.
Читайте подробнее: Депутаты парламента Абхазии собрались на новое заседание Народного собрания
Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Фото: presidentofabkhazia.org
Парламент Абхазии рассмотрит проект постановления об отставке Рауля Хаджимбы с поста президента страны.
«В связи со сложившейся напряжённой общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, парламент постановляет… Обратиться к президенту Республики Абхазия воспользоваться статьёй 65 конституции Республики Абхазия и подать в отставку», — цитирует проект РИА Новости.
Отмечается, что данный документ лоббируют оппозиционные депутаты, а его рассмотрение и голосование может состояться уже сегодня.
Абхазский парламент принял проект обращения к президенту с просьбой о его отставке для стабилизации ситуации в стране.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что он остаётся на посту и исполняет свои обязанности. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на «Интерфакс».
Депутаты парламента приняли проект постановления с предложением уйти в отставку президенту Абхазии Раулю Хаджимбе.
Подробности в материале: В Абхазии принят проект постановления об отставке действующего президента
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что не собирается покидать свой пост и выступает против внеочередных президентских выборов
Читайте подробнее: Хаджимба отказался уходить в отставку по требованию митингующих
Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал оппозицию обсудить создавшуюся в стране общественно-политическую ситуацию за столом переговоров.
Подробности в материале: Президент Абхазии призвал оппозицию сесть за стол переговоров
Около сотни протестующих в Сухуме, требующих проведения новых выборов, остались у администрации президента Абхазии на ночь. Об этом 10 января сообщил журналистам один из участников акции.
Читайте подробнее: Митингующие в Абхазии остались у администрации президента на ночь
Власти Абхазии и оппозиционные силы должны прийти к компромиссу прежде, чем наступят «необратимые последствия». С таким заявлением выступил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, передаёт Интерфакс.
Читайте подробнее: Минобороны Абхазии: власть и оппозиция должна прекратить сталкивать народ
Ночь с 9 на 10 января в Сухуме прошла без особых происшествий. Число протестующих в здании администрации сократилось примерно до 100 человек. Они продолжают удерживать вход.
Читайте также: Ночь в Сухуме прошла без происшествий
Президент Грузии Саломе Зурабишвили следит за событиями, происходящими в Абхазии. Об этом она написала 9 января на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Президент Грузии прокомментировала события в Абхазии
Президент Абхазии Рауль Хаджимба удерживает власть незаконно. Такое мнение высказала председатель Общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агрба, сообщает 10 января агентство «Апсадгьыл-инфо».
Подробности в материале: Лидер «Женщин в политике»: Хаджимба незаконно удерживает власть в Абхазии
Первый посол Российской Федерации в Абхазии Семён Григорьев призвал тех, кто считает себя «экспертами», не спешить комментировать ситуацию в Сухуме. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: Посол РФ в Абхазии призвал «абхазолюбов» сдержать комментаторский пыл
Задачей сотрудников правоохранительных органов является недопущение кровопролития в ходе массовых волнений в Сухуме. Данное заявление сделал министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр, 10 января сообщает apsny.ru.
Читайте также: Глава МВД Абхазии: наша задача — не допустить кровопролития
Новые выборы президента Абхазии являются единственным правовым выходом из сложившегося в стране политического кризиса. Так 9 января прокомментировал беспорядки в Сухуме лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания журналистам ТАСС.
Об этом: Лидер оппозиции в Абхазии: единственный выход — повторные выборы президента
Количество людей возле здания администрации президента Абхазии в Сухуме 10 января начало расти. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.
Читайте также: Возле администрации президента Абхазии растет число протестующих
В центре Сухума, на площади возле администрации президента, собираются как противники действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы, так и его сторонники. Об этом 10 января рассказал ТАСС замглавы абхазского МВД Игорь Джения.
Читайте подробнее: МВД Абхазии: в центре Сухума собираются сторонники и противники президента
Обстановка в центре Сухума все еще нестабильная. Об этом жителей России предупредило в ночь на 10 января посольство РФ в Абхазии на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Посольство РФ в Абхазии просит туристов избегать центра Сухума
Произошедшие в Абхазии события являются внутренним делом этой страны, говорится 10 января в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Читайте подробнее: В МИД России прокомментировали события в Абхазии
Протестующие, захватив здание администрации президента Абхазии, получили доступ к оружию. Об этом 10 января рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.
Нового судью ввел председатель Верховного суда (ВС) Республики Абхазия (РА) Омар Берулав в состав кассационной коллегии по иску Алхаса Квициниа «О признании незаконным и недействительным Решения ЦИК РА об итогах выборов Президента РА». Соответствующее объявление было размещено 10 января на сайте ВС.
Об этом: В состав коллегии по иску о выборах президента Абхазии ввели нового судью
Рассмотрение жалобы на итоги президентских выборов в Абхазии назначено в суде на 10 января. Такое сообщение опубликовано на сайте Верховного суда Абхазии.
Заседание кассационной коллегии по административным делам и по делам об административных правонарушениях начнётся в 15:00 мск. Иск рассмотрят судьи Лия Адлейба и Екатерина Онищенко под председательством Темура Тарба.
Об этом: Абхазский суд 10 января рассмотрит жалобу на итоги президентских выборов
Лидер «Блока оппозиционных сил» в Абхазии, депутат парламента республики Аслан Бжания призвал своих сторонников прийти к комплексу правительственных зданий в Сухуме 10 января. Свое обращение он разместил на своей странице в соцсети Facebook.
Президента Абхазии Рауля Хаджимбу в ходе политического кризиса поддержала республиканская общественная организация (РОО) «Справедливая Абхазия». Призыв был распространён 10 января.
Об этом: «Справедливая Абхазия» поддержала президента республики
Круглосуточную охрану распорядился установить глава МВД Абхазии Раули Смыр на территории комплекса правительственных зданий. Об этом РИА Новости 10 января сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
Подробности в материале: В Абхазии на территории комплекса правительственных зданий установят охрану
Общественная палата Абхазии 10 января решила делегировать четырех своих представителей для разрешения конфликта между сторонниками и противниками президента республики Рауля Хаджимбы. Об этом сообщает агентство «Абхазия-Информ».
Читайте также: Члены Общественной палаты Абхазии намерены встретиться с оппозиционерами
Группа людей 10 января в количестве около 100 человек собралась возле здания Верховного суда Абхазии перед началом слушания по рассмотрению дела о президентских выборах. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Абхазия.
Читайте также: Возле здания Верховного суда Абхазии собираются люди
Встретить 10 января заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева готовятся в силовых структурах Абхазии. Об этом сообщает Sputnik Абхазия, ссылаясь на неназванный источник в абхазском МВД.
Об этом: Замсекретаря Совбеза России Нургалиев посетит Абхазию — СМИ
Совет безопасности Абхазии рассказал, где на данный момент находится президент страны Рауль Хаджимба. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителей Совбеза, глава государства находится в своей официальной резиденции, откуда и осуществляет управление государством.
Читайте подробнее: Совбез Абхазии раскрыл местонахождение президента
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев планируют провести встречу в ближайшее время. Об этом ТАСС заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.
По его словам, помимо главы государства, с Нургалиевым встретятся и представители Совбеза Абхазии.
Читайте также: Хаджимба и Нургалиев обсудят беспорядки в Сухуме
Несколько человек пострадали при штурме протестующими здания администрации президента Абхазии. Об этом 10 января ТАСС сообщил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.
Читайте подробнее: В ходе беспорядков в Абхазии пострадали несколько человек
Президент Абхазии Рауль Хаджимба проводит переговоры в Сухуме с представителями оппозиции, которые требуют его отставки.
Читайте также: Хаджимба проводит переговоры с представителями абхазской оппозиции
Секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба предположил, что прошедшие накануне в Сухуме беспорядки могут быть попыткой оказания давления на суд, который рассматривает апелляцию оппозиции на результаты выборов президента. Об этом он заявил в комментарии ТАСС.
По его словам, «это может быть некое, хоть как-то косвенно, но давление на принятие решения или создание определенных условий в стране» в то время, когда суд рассматривает соответствующую апелляцию.
Читайте также: В Совбезе Абхазии не исключили связи между беспорядками и давлением на суд
В администрации президента Абхазии заявили, что некие «граждане Украины» якобы участвовали в попытке «государственного переворота» в республике.
Подробности в материале: В Абхазии нашли «украинский след» в попытке «госпереворота»
В Абхазии началась встреча президента страны Рауля Хаджимбы и представителей оппозиции. Об этом агентству ТАСС заявил секретарь Общественной палаты республики Даниил Убирия.
По его словам, роль посредника на переговорах взяла на себя Общественная палата Абхазии. О числе участников встречи со стороны оппозиции не уточняется.
Читайте также: В Сухуме началась встреча президента и оппозиции
Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию, намечена его встреча с представителями Совбеза Абхазии и с президентом Республики Раулем Хаджимбой.
Подробности в материале: Замсекретаря Совбеза РФ Нургалиев прибыл в Абхазию
Замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию. Об этом агентству ТАСС заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.
По его словам, консультации состоятся уже сегодня и начнутся в самое ближайшее время.
Подробности в материале: Нургалиев прибыл в Абхазию для консультаций с властями страны
В Сухуме начались переговоры между действующим президентом Абхазии Хаджимбой и его оппозицией.
Об этом: Президент Абхазии начал переговоры с представителями оппозиции
Спецслужбы Абхазии проверяют информацию о возможном участи в беспорядках в Сухуме 9 января иностранцев, в частности граждан Украины. Об этом агентству ТАСС заявил секретарь Совета безопасности Мухамед Килба.
По его словам, данная информация у спецслужб Абхазии имеется и на данный момент проверяется.
Подробности в материале: В Абхазии не исключили участия граждан Украины в беспорядках
Представители руководства Абхазии и оппозиционеры проведут между собой телевизионные дебаты. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Абхазской государственной телерадиокомпании.
Как ожидается, в мероприятии 10 января примут участие по двое представителей от власти и от оппозиции, а также двое политологов. Начало запланировано на 21:00 мск.
Читайте также: Власть и оппозиция Абхазии проведут теледебаты
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба заявил, что политический кризис в стране носит локальный характер.
Читайте также: Премьер-министр Абхазии провёл совещание с членами правительства
Судьи кассационной инстанции удалились для принятия решения в совещательную комнату. Решение будет вынесено в 21:00 мск.
Читайте подробнее: Верховный суд Абхазии завершил слушание дела о президентских выборах
Напомним, суд рассматривает иск представителя оппозиции президенту Абхазии Раулю Хаджимбе экс-кандидата на пост главы государства Алхаса Квицинии. Проигравший президентские выборы в 2019 году Квициния уверен, что небольшой разрыв в количествах голосов избирателей, позволивший победить действующему президенту Хаджимбе, является поводом признать итоги выборов недействительными.
Руководствуясь такой точкой зрения, оппозиции спровоцировала политический кризис в Абхазии.
Члены Общественной палаты Абхазии подтвердили готовность президента страны Рауля Хаджимбы к переговорам с руководителями оппозиции.
Подробности в материале: Президент Абхазии подтвердил готовность встретиться с лидерами оппозиции
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев обсудят события в Сухуме. С Нургалиевым встретятся и представители Совбеза Абхазии.
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Абхазии приняла решение об отмене постановления предыдущей инстанции по признанию выборов президента Абхазии легитимными. Об этом сообщает ТАСС.
Заседание коллегии началось около 15:30 мск.
Читайте также: Суд отменил решение о признании выборов президента Абхазии легитимными
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Абхазии постановила провести повторные выборы президента Абхазии. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Помимо этого, коллегия постановила отменить решение ЦИК страны об итогах президентских выборов.
Читайте также: Верховный суд Абхазии постановил провести повторные выборы президента
Верховный суд Абхазии признал незаконными итоги второго тура президентских выборов.
Об этом: Верховный суд Абхазии принял решение назначить повторные выборы президента
Экс-кандидат в президенты Алхас Квициния поздравил своих сторонников, собравшихся перед администрацией президента в Сухуме, с решением, которое принял Верховный суд Абхазии по делу о президентских выборах.
Экс-кандидат в президенты Квициния обратился к своим сторонникам
Хаджимба и Нургалиев обсудили создавшуюся в Республике Абхазия общественно-политическую ситуацию.
Подробности в материале: В Абхазии состоялась встреча президента Хаджимбы с Нургалиевым
Президент Абхазии Рауль Хаджимба намерен опротестовать решение Верховного суда республики, признавшего незаконными результаты президентских выборов, которые состоялись осенью 2019 года. Об этом 10 января сообщила пресс-служба президента Абхазии.
Читайте также: Президент Абхазии опротестует отмену результатов выборов
Дата новых выборов главы республики будет назначена в Абхазии после заседания центральной избирательной комиссии.
Об этом: Новые выборы президента Абхазии состоятся в течение двух-трёх месяцев
Власти Абхазии признали решение Верховного суда незаконным, принятым в условиях осадного положения, и собираются обжаловать его в порядке надзора в Президиуме Верховного суда.
Подробности в материале: Власти Абхазии признали решение Верховного суда незаконным
Сотрудники силовых ведомств работают в режиме усиленного несения службы. Представители оппозиции продолжают удерживать здание администрации президента Абхазии в Сухуме.
Читайте подробнее: Сотрудники МВД Абхазии продолжают следить за обстановкой в Сухуме
Делегация от оппозиции вручила решение Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии о признании недействительными результатов президентских выборов лично главе ЦИК. Дата новых выборов главы республики будет назначена 13 января.
Читайте также: Оппозиция Абхазии вручила главе ЦИК решение Верховного суда
Силовики в Абхазии начали мероприятия по установлению личностей организаторов массовых беспорядков в Сухуме.
Читайте подробнее: Совбез Абхазии начал установление организаторов массовых беспорядков
Премьер-министр Абхазии сообщил о возвращении на законное место атрибутов государственной власти Абхазии, которыми являются гербовые печати, штандарт, шашка и посох (алабаща).
Читайте также: Все атрибуты государственной власти Абхазии найдены и возвращены
Уголовное дело было заведено прокуратурой города Сухума в связи с массовыми беспорядками, сопровождаемыми погромами и уничтожением имущества.
Читайте подробнее: Прокуратура Сухума завела уголовное дело в связи с беспорядками в Абхазии
Президент Абхазии Рауль Хаджимба планирует выступить с официальным обращением к народу после завершения переговоров с российской делегацией во главе с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым.
Читайте также: Президент Абхазии планирует выступить с обращением к народу
Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил готовность баллотироваться в случае проведения повторных выборов.
Читайте подробнее: Президент Абхазии готов принять участие в повторных выборах — Габния
Нургалиев обсудил с Хаджимбой освобождение администрации президента Абхазии от протестующих.
В Абхазии началось заседание ЦИК по вопросу о дате назначения новых президентских выборов. Обстановка в Сухуме спокойная, беспорядков не наблюдается.
Подробности в материале: ЦИК в Абхазии приступил к заседанию по вопросу о дате президентских выборов
ЦИК Абхазии назначил на 22 марта повторные выборы президента.
«22 марта (дата повторных выборов президента Абхазии). Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение», — заявил Гогия.
Об этом: Повторные выборы президента Абхазии состоятся в марте 2020 года
ЦИК Абхазии не согласен с решением Верховного суда Абхазии, отменившего итоги сентябрьских выборов президента республики, но признает вердикт и исполняет его, сообщил журналистам глава комиссии Тамаз Гогия.
Лидер оппозиции Ахра Авидзба заявил о готовности возместить ущерб, нанесённый зданиям правительства в Сухуме во время акций протеста, но назвал провокационной информацию о якобы похищенном из здания оружии.
Об этом: Организатор митинга оппозиции в Сухуме заявил о готовности возместить ущерб
Центральная избирательная комиссия Абхазии не согласна с решением Верховного суда республики об отмене прошедших в сентябре 2019 года выборов президента, однако вынуждена подчиниться ему.
Читайте также: ЦИК Абхазии не согласен с решением суда отменить итоги выборов президента
Несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия Абхазии уже назначила дату повторных выборов главы государства, исполняющий обязанности президента Рауль Хаджимба все еще может доказать свою легитимность и добиться отмены перевыборов или их результатов, считает член ЦИК Гиви Габания.
Подробности в материале: Хаджимба еще может отстоять свое президентство — член ЦИК Абхазии
В случае отмены решения суда кассационной инстанции президиумом Верховного суда перевыборы главы Абхазии будут отменены.
Подробности в материале: Разбирательства по делу о выборах в Абхазии могут занять 11 месяцев
Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания передал президенту республики Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку. Об этом Бжания рассказал 12 января журналистам после переговоров с Хаджимбе.
Читайте подробнее: В Абхазии лидер оппозиции призвал Хаджимбу уйти в отставку
Представители оппозиции и сторонники властей в Абхазии должны действовать в рамках правового поля. Об этом во время переговоров с представителями оппозиции Алхасом Квициниа и Асланом Бжания сообщил президент страны Рауль Хаджимба, слова которого обнародованы на его сайте.
Подробности в материале: Глава Абхазии призвал жителей страны действовать в рамках правового поля
В Абхазии протестующие направились к резиденции главы государства Рауля Хаджимбы, чтобы услышать ответ на требование об отставке.
Читайте подробнее: В Абхазии протестующие направились к резиденции президента
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел с поста главы государства. Об этом 12 января сообщил протестующим в центре Сухума бывший глава правительства Сергей Шамба.
Вице-президент Абхазии Беслан Барцица подтвердил информацию, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики.
Читайте также: Вице-президент Абхазии подтвердил отставку Хаджимбы
Согласно Конституции Абхазии, исполнять обязанности президента республики после отставки Рауля Хаджимбы должен премьер-министр. Об этом заявил 12 января бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба.
Читайте подробнее: Назван вероятный и.о. президента Абхазии
В Абхазии протестующие вернулись к зданию администрации президента в центре Сухума после заявления Рауля Хаджимбы об отставке с поста главы республики.
Подробности в материале: В Абхазии протестующие вернулись к зданию администрации президента
Парламент Абхазии рассмотрит заявление об отставке президента Рауля Хаджимбы на заседании 13 января, сообщил спикер парламента Валерий Кварчия.
Подробности в материале: Парламент Абхазии рассмотрит отставку президента 13 января
Уход Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии позволит исключить раскол общества и нагнетания обстановки, считает председатель парламента Южной Осетии (РЮО) Алан Тадтаев.
Подробности в материале: В Южной Осетии прокомментировали отставку президента Абхазии
В Абхазии оппозиция передала захваченное здание администрации президента государственной службе охраны, сообщили 12 января в аппарате правительства.
Об этом: Оппозиция передала здание администрации главы Абхазии госслужбе охраны
Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил перед согражданами. Видеообращение 12 января было опубликовано на сайте президента.
Ушедший в отставку с поста президента Рауль Хаджимба заявил, что «делал все возможное для избежания противостояния народа, потому что наш народ испытал немало трагедий и трудностей».
«Я сторонник того, чтобы все процессы происходили в законном и конституционном русле, иной путь губителен, — заявил Хаджимба. — Мы должны понимать, что нет иного пути, кроме спокойствия и взаимопонимания, потому что мы — один народ».
Уходящий лидер Абхазии добавил, что уважает «каждое мнение, будь оно представителей власти или оппозиции».
Заместитель секретаря РФ Рашид Нургалиев и помощник президента РФ Владислав Сурков сыграли особую роль в преодолении политического кризиса, сложившегося в Абхазии. Такое заявление 12 января сделал перед журналистами лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания.
Читайте подробнее: В Абхазии отметили особую роль Нургалиева и Суркова в разрешении кризиса
Один из организаторов протестных акций в Сухуме Ахра Авидзба публично обратился к подавшему в отставку президенту Абхазии Раулю Хаджимбе. Об этом 13 января сообщает агентство Апсадгьыл-инфо.
Подробности в материале: Организатор протестов в Сухуме — Хаджимбе: «К вам нет никаких обид»
Рауль Хаджимба, подав в отставку с поста президента Абхазии, сделал мудрый шаг, и это является важным событием для страны. Данное заявление распространила партия «Народный фронт Абхазии» (НАФ), 13 января сообщает агентство Апсадгьыл-инфо.
Подробности в материале: В Абхазии назвали отставку Хаджимбы началом новой политической эры
Рауль Хаджимба, заявивший о своем уходе с поста президента Абхазии, не станет баллотироваться на повторных выборах. Такое заявление 13 января сделал вице-президент республики Аслан Барциц, сообщает ТАСС.
Читайте подробнее: В Абхазии заявили, что Хаджимба не будет участвовать в предстоящих выборах
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц написал заявление на уход со своего поста. Публикацию об этом 12 января разместила пресс-служба президента республики на официальном сайте.
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Помощник президента России Владислав Сурков удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в Абхазии. Об этом рассказал знакомый с ситуацией директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Подробности в материале: Сурков оценил разрешение политического кризиса в Абхазии
Отставка Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии принята парламентом страны. Такое решение принято на внеочередном заседании парламента 13 января.
Подробности в материале: Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы с поста президента
После захвата протестующими администрации президента Абхазии в здании произошли хищения оружия и наград теперь уже бывшего президента республики Рауля Хаджимбы.
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По конституции Абхазии, исполняющим обязанности президента после отставки Рауля Хаджимбы должен стать премьер-министр страны Валерий Бганба. Об этом 18 января сообщил в эфире радио Sputnik Абхазия депутат абхазского парламента Батал Табагуа.
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Помощник президента РФ Владислав Сурков доволен тем, как завершился политический кризис в Абхазии, и теперь возвращается из Абхазии в Россию. Об этом 13 января написал в своем Telegram-канале политолог и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Читайте также: Сурков возвращается из Абхазии в Москву — политолог Чеснаков
Народное собрание (парламент) Абхазии 13 января выбрал на должность и. о. президента страны премьер-министра республики Валерия Бганбу. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакс» с места событий.
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В «Блоке оппозиционных сил» пока не приняли решение, кто от них будет участвовать в выборах президента Абхазии. Об этом 13 января в интервью Sputnik рассказал один из лидеров оппозиционного объединения Алхас Квициниа.
Читайте подробнее: Оппозиция в Абхазии не приняла решение о кандидате на выборах — Квициниа
Официальный Тбилиси не признает легитимность политических процессов в Абхазии, но следит за ними и готов к шагам на примирение с разными слоями общества. Таким образом прокомментировал ситуацию в соседней республике министр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, 13 января сообщает информационный портал «Грузия Online».
Подробности в материале: Тбилиси не признает легитимность политпроцессов в Абхазии — Цихелашвили
Российская делегация, которую возглавляет Рашид Нургалиев, встретится с руководством силовых структур Абхазии. Об этом 13 января ТАСС рассказал секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.
Читайте также: Нургалиев встретится с представителями силовых структур Абхазии
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба приступил к исполнению обязанностей главы государства.
В своём обращении, опубликованном пресс-службой правительства Абхазии, Бганба пообещал «сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный Конституцией срок».
Добровольная отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы дала возможность вернуть ситуацию в стране в правовое русло, но обстановка в стране не стабилизируется в ближайшее время. Такой прогноз сделал директор автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований» (АНО ЦСИ) Олег Дамения 13 января в эфире радио Sputnik.
Подробности в материале: Директор АНО ЦСИ: в Абхазии не стоит ожидать стабильности в ближайшее время
И. о. президента Абхазии Валерий Бганба. Фото: km-ra.org
В пресс-службе правительства Абхазии уточнили, что Валерий Бганба продолжит работу на посту премьер-министра, несмотря на совмещение с должностью и. о. президента страны.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба. Фото: presidentofabkhazia.org
Сложивший свои президентские полномочия Рауль Хаджимба в комментарии ТАСС заявил, что принимал решение об отставке самостоятельно и без оглядки на внешнее давление.
«Я видел, то что складывалось внутри страны, то противостояние. Никакое кресло не стоит <…> того, что, возможно, прольётся кровь твоих близких, родных, друзей и граждан. Главное — я никуда не сбежал, я со своим народом», — сказал Хаджимба.
Цитата из обращения Рауля Хаджимбы. Пресс-служба президента Абхазии.
Директор автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований» (АНО ЦСИ) Олег Дамения: «В ближайшие дни и даже месяцы вряд ли нам следует ожидать наступление желаемой стабильности в обществе. Выборы будут непростые».
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба возложил на себя исполнение обязанностей президента страны. Об этом он заявил в обращении к согражданам 13 января, опубликованном на сайте правительства республики.
Подробности в материале: Бганба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии
Бывший президент Абхазии Рауль Хаджимба пока не решил, будет ли участвовать в ближайших выборах президента республики. Об этом он 13 января рассказал ТАСС.
Рауль Хаджимба самостоятельно решил уйти с поста президента Абхазии. Об этом он заявил 13 января в интервью ТАСС.
Подробности в материале: Экс-президент Абхазии о своей отставке: «Я принимал решение сам»
Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») уверен, что к началу курортного сезона в Абхазии будет политически спокойно.
«При всем плюрализме политической системы Абхазии все политики сходятся в том, что курортный сезон — это святое. Это то, что кормит Абхазию, поддерживает ее экономику, и поэтому я абсолютно уверен, что к началу курортного сезона там политически все будет спокойно, и отдых отдыхающим будет обеспечен», — отметил Никонов в Facebook.
Подробности в материале: Никонов: в Абхазии все будет политически спокойно к курортному сезону
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал принять ошибкой навязывание Абхазии Рауля Хаджимбы в качестве президента, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
«В Абхазии Хаджимба ушел в отставку. Ну не хотят абхазы этого президента. Это еще 10 лет назад понятно было, когда его начали навязывать активно и против него были протесты. Но кому-то в Москве очень хочется, чтобы он в Абхазии командовал. Это наша ошибка, зачем навязывали?» — рассуждает Жириновский.
Читайте подробнее: Жириновский призвал признать ошибку с навязыванием Хаджимбы
Напомним, что премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, который назначен исполняющим обязанности президента республики, назвал в числе приоритетных задач организацию правового проведения выборов президента страны.