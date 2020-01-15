Митинг оппозиционеров, потребовавших признать недействительными итоги выборов главы Абхазии, неожиданно перерос в акцию неповиновения. 9 января протестующие прорвались через парадные двери внутрь здания администрации президента Абхазии.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

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Ольга Шклярова ИА REGNUM
Абхазия. Ольга Шклярова ИА REGNUM
14:57 09.01.2020

«Двери здания сломаны, их сняли с петель и унесли, охранникам пока удается сдерживать толпу», — сообщает sputnik-abkhazia.ru.

14:58 09.01.2020

Судя по видеокадрам, на месте наблюдаются локальные стычки между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. По словам участника митинга Ахры Авидзба, собравшиеся люди «намерены отстаивать Конституцию Абхазии».

Цитата сайта sputnik-abkhazia.ru.

15:01 09.01.2020

В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события, происходящие в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.

15:02 09.01.2020

РИА «Новости» сообщает о пострадавших в столкновениях у администрации президента Абхазии. Несколько человек уже увезли на скорой.

15:09 09.01.2020

Происходящие в столице Абхазии Сухуме события являются попыткой государственного переворота, заявили 9 января в администрации президента республики.

Об этом: В Абхазии акции протеста назвали попыткой госпереворота

15:10 09.01.2020

Вместе с тем в Минздраве Абхазии РИА Новости заявили, что в ходе столкновений у здания администрации президента никто не пострадал.

15:28 09.01.2020

Абхазский суд принял решение о повторном рассмотрении жалобы оппозиционера Квицинии на результаты выборов главы государства.

15:35 09.01.2020

Протестующие потребовали отставки президента Абхазии.

15:37 09.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Фото: presidentofabkhazia.org

15:47 09.01.2020

Также протестующие потребовали, чтобы Хаджимба покинул здание президентской администрации, а его охране предложили создать коридор для выхода из здания.

15:54 09.01.2020

Организатор акции протеста Ахра Авидзба сообщил ТАСС, что президент Абхазии Рауль Хаджимба уже покинул здание и находится на государственной даче. Официального подтверждения этой информации нет.

15:57 09.01.2020

Верховный суд (ВС) Абхазии принял решение заново рассмотреть иск проигравшего президентские выборы Алхаса Квициниа, в котором тот требует признать прошедшее голосование недействительным. Об этом 9 января сообщается на сайте Верховного суда.

Читайте подробнее: В Абхазии объявили о новом рассмотрении дела по выборам президента

15:58 09.01.2020

В пресс-службе правительства Абхазии пока что не комментируют ситуацию у здания администрации президента, объясняя это тем, что все первые лица государства заняты на похоронах экс-премьера страны, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

16:05 09.01.2020

Оппозиционер Алхас Квициния. Цитата из видео «Алхас Квициния председатель ПП Амцахара» пользователя apsny.today. (youtube.com)

16:13 09.01.2020

Глава Абхазии Рауль Хаджимба 9 января покинул здание администрации президента. Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».

Читайте подробнее: Президент Абхазии покинул здание администрации — СМИ

16:27 09.01.2020

В посольстве РФ в Абхазии сообщили ТАСС, что угрозы для российских туристов нет.

16:28 09.01.2020

Депутат Инал Тарба рассказал ТАСС о том, что спикер парламента попросил всех депутатов собраться для обсуждения ситуации в Абхазии.

16:33 09.01.2020

Президент Абхазии рауль Хаджимба покинул здание администрации президента.

Об этом: Протестующие в Сухуме подтвердили бегство Хаджимбы из администрации

16:33 09.01.2020

РИА Новости со ссылкой на вице-спикера абхазского парламента сообщает, что Совет безопасности Абхазии в срочном порядке созывается для обсуждения беспорядков у здания администрации президента в Сухуме.

16:39 09.01.2020

Совет безопасности Абхазии собирается на экстренное заседание для обсуждения беспорядков в центре столицы.

Читайте также: Совбез Абхазии собирается для обсуждения беспорядков в Сухуме

16:47 09.01.2020

Пресс-служба посольства РФ в Абхазии заявила о том, что дипломаты следят за развитием ситуации в Сухуме.

«Обстановка в столице, за исключением центра города, остаётся в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов», — говорится в сообщении пресс-службы.

16:55 09.01.2020

Администрация президента Абхазии сообщает, что сразу после заседания Совбеза страны Рауль Хаджимба сделает заявление по ситуации в Сухуме, передаёт ТАСС.

16:57 09.01.2020

Совет Безопасности Абхазии сделает официальное заявление по итогам своего экстренного заседания и даст оценку происходящим в Сухуме событиям.

Читайте подробнее: Совбез Абхазии сделает официальное заявление после экстренного совещания

16:58 09.01.2020

Рауль Хаджимба на избирательном участке во время выборов президента Абхазии 8 сентября 2019 года. Фото: presidentofabkhazia.org

17:10 09.01.2020

Оппозиционер Алхас Квициния заявил журналистам, что президент Абхазии Рауль Хаджимба должен уйти в отставку.

«Сегодняшние волнения связаны не только с последними событиями — перестрелкой в центре Сухума, но и с низким социальным положением республики», — сказал Квициния.

17:12 09.01.2020

Также Алхас Квициния подчеркнул, что убедить президента Абхазии в необходимости отставки должен парламент.

17:18 09.01.2020

Обращение к российским туристам опубликовало посольство России в Абхазии в связи с беспорядками в Сухуме.

Читайте также: Посольство РФ в Абхазии обратилось к туристам в связи с ситуацией в стране

17:27 09.01.2020

Представители оппозиции предложили выразить вотум недоверия действующему президенту Абхазии и всему составу кабинета министров Республики.

Читайте также: Оппозиция предложила объявить вотум недоверия президенту Абхазии

17:39 09.01.2020

Несмотря на призывы не устраивать беспорядки внутри здания администрации президента, протестующие, похоже, не послушались. Telegram-канал «Sputnik Абхазия» публикует фотографии, на которых видно, что в некоторых кабинетах администрации перевёрнута и сломана мебель, а в коридорах валяется мусор.

17:41 09.01.2020

Очевидцы сообщают, что протестующие переместились от здания администрации к парламенту Абхазии, где в эти минуты идёт закрытое обсуждение сложившейся ситуации.

17:41 09.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не исключил введения чрезвычайного положения в стране.

17:45 09.01.2020

Посольство России в Абхазии опубликовало обращение к российским туристам в связи с беспорядками в Сухуме

17:48 09.01.2020

По словам Рауля Хаджимбы, возможное введение чрезвычайного положения в стране было обсуждено на заседании Совбеза Абхазии.

«Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы», — цитирует главу государства его пресс-служба.

17:57 09.01.2020

В Абхазии сторонники оппозиции, которые захватили здание администрации президента, требуют назначить дату внеочередных президентских выборов.

Читайте также: Абхазская оппозиция требует досрочных выборов президента

18:17 09.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. Также он сообщил о переведении силовых структур на усиленный режим несения службы.

Читайте подробнее: Президент Абхазии сделал экстренное заявление после заседания Совбеза

18:19 09.01.2020

Спикер парламента Абхазии госпитализирован с сердечным приступом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате парламента.

18:24 09.01.2020

Оппозиционный депутат Дмитрий Дбар рассказал РИА Новости о планах отправить к президенту страны Раулю Хаджимбе пятерых переговорщиков, которые намерены потребовать его отставки.

18:33 09.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба назвал происходящее в стране попыткой госпереворота и заявил, что властями будут приняты все меры по удержанию ситуации в стране в конституционном русле.

Об этом: Президент Абхазии назвал происходящее в стране попыткой госпереворота

18:42 09.01.2020

Спикера парламента Абхазии Валерия Кварчия врачи увезли на машине скорой помощи с заседания депутатов Народного собрания Абхазии.

Читайте подробнее: Спикера парламента Абхазии врачи увели с заседания депутатов

18:53 09.01.2020

Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия. Цитата из видео «Нет никакой необходимости вносить поправки в закон о выборах РА — Валерий Кварчия» пользователя Телекомпания Абаза-ТВ. youtube.com

18:59 09.01.2020

Состояние спикера парламента Абхазии врачами оценено как «нормальное».

Об этом: Врачи сообщили о состоянии госпитализированного спикера парламента Абхазии

19:16 09.01.2020

Здания администрации президента республики и парламента заблокированы протестующими, сообщает РИА Новости.

19:29 09.01.2020

Обстановка перед зданием администрации президента Абхазии в Сухуме спокойная, люди ожидают приезда лидера оппозиции на заседание депутатов Народного собрания.

Читайте подробнее: В Сухуме ожидается приезд лидера «Блока оппозиционных сил» Аслана Бжании

19:50 09.01.2020

Пятеро депутатов парламента Абхазии отправились на госдачу к президенту страны Раулю Хаджимбе для обсуждения возникшей в республике политической ситуации.

Об этом: Депутаты парламента Абхазии были отправлены на переговоры с президентом

19:52 09.01.2020

В ходе парламентского совещания парламентарий Леонид Чамагуа заявил, что президент Абхазии Рауль Хаджимба получил требования оппозиционеров, однако отказался уходить в отставку и заявил о необходимости стабилизации ситуации.

Вместе с тем депутат Алхас Джинджолия заявил о готовности Хаджимбы сесть за стол переговоров с оппозицией.

20:31 09.01.2020

Лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания. (сс) Leonrid

20:35 09.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что власти страны делают всё для возвращения ситуации в конституционное русло, сообщает «Интерфакс».

20:52 09.01.2020

Делегация депутатов парламента Абхазии передала требования протестующих президенту страны Раулю Хаджимбе.

Читайте подробнее: Депутаты передали требования оппозиции президенту Абхазии

20:53 09.01.2020

Один из лидеров оппозиции Абхазии Аслан Бжания прибыл в Сухум и направился на заседание депутатов парламента.

Читайте подробнее: Лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания прибыл в Сухум из Москвы

21:08 09.01.2020

На повторное заседание Народного собрания в связи со сложившейся политической обстановкой в стране собрались депутаты парламента Абхазии.

Читайте подробнее: Депутаты парламента Абхазии собрались на новое заседание Народного собрания

21:12 09.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Фото: presidentofabkhazia.org

21:20 09.01.2020

Парламент Абхазии рассмотрит проект постановления об отставке Рауля Хаджимбы с поста президента страны.

«В связи со сложившейся напряжённой общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, парламент постановляет… Обратиться к президенту Республики Абхазия воспользоваться статьёй 65 конституции Республики Абхазия и подать в отставку», — цитирует проект РИА Новости.

Отмечается, что данный документ лоббируют оппозиционные депутаты, а его рассмотрение и голосование может состояться уже сегодня.

21:35 09.01.2020

Абхазский парламент принял проект обращения к президенту с просьбой о его отставке для стабилизации ситуации в стране.

22:22 09.01.2020

Парламент Республики Абхазия ИА REGNUM

22:25 09.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что он остаётся на посту и исполняет свои обязанности. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на «Интерфакс».

22:25 09.01.2020

Депутаты парламента приняли проект постановления с предложением уйти в отставку президенту Абхазии Раулю Хаджимбе.

Подробности в материале: В Абхазии принят проект постановления об отставке действующего президента

23:12 09.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что не собирается покидать свой пост и выступает против внеочередных президентских выборов

Читайте подробнее: Хаджимба отказался уходить в отставку по требованию митингующих

23:59 09.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал оппозицию обсудить создавшуюся в стране общественно-политическую ситуацию за столом переговоров.

Подробности в материале: Президент Абхазии призвал оппозицию сесть за стол переговоров

01:56 10.01.2020

Около сотни протестующих в Сухуме, требующих проведения новых выборов, остались у администрации президента Абхазии на ночь. Об этом 10 января сообщил журналистам один из участников акции.

Читайте подробнее: Митингующие в Абхазии остались у администрации президента на ночь

05:46 10.01.2020

Власти Абхазии и оппозиционные силы должны прийти к компромиссу прежде, чем наступят «необратимые последствия». С таким заявлением выступил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, передаёт Интерфакс.

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Читайте подробнее: Минобороны Абхазии: власть и оппозиция должна прекратить сталкивать народ

08:36 10.01.2020

Ночь с 9 на 10 января в Сухуме прошла без особых происшествий. Число протестующих в здании администрации сократилось примерно до 100 человек. Они продолжают удерживать вход.

Читайте также: Ночь в Сухуме прошла без происшествий

08:54 10.01.2020

Президент Грузии Саломе Зурабишвили следит за событиями, происходящими в Абхазии. Об этом она написала 9 января на своей странице в соцсети Twitter.

Читайте подробнее: Президент Грузии прокомментировала события в Абхазии

09:23 10.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба удерживает власть незаконно. Такое мнение высказала председатель Общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агрба, сообщает 10 января агентство «Апсадгьыл-инфо».

Подробности в материале: Лидер «Женщин в политике»: Хаджимба незаконно удерживает власть в Абхазии

09:46 10.01.2020

Первый посол Российской Федерации в Абхазии Семён Григорьев призвал тех, кто считает себя «экспертами», не спешить комментировать ситуацию в Сухуме. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Об этом: Посол РФ в Абхазии призвал «абхазолюбов» сдержать комментаторский пыл

10:13 10.01.2020

Задачей сотрудников правоохранительных органов является недопущение кровопролития в ходе массовых волнений в Сухуме. Данное заявление сделал министр внутренних дел Абхазии Раули Смыр, 10 января сообщает apsny.ru.

Читайте также: Глава МВД Абхазии: наша задача — не допустить кровопролития

10:39 10.01.2020

Новые выборы президента Абхазии являются единственным правовым выходом из сложившегося в стране политического кризиса. Так 9 января прокомментировал беспорядки в Сухуме лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания журналистам ТАСС.

Об этом: Лидер оппозиции в Абхазии: единственный выход — повторные выборы президента

11:11 10.01.2020

Количество людей возле здания администрации президента Абхазии в Сухуме 10 января начало расти. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

Читайте также: Возле администрации президента Абхазии растет число протестующих

11:28 10.01.2020

В центре Сухума, на площади возле администрации президента, собираются как противники действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы, так и его сторонники. Об этом 10 января рассказал ТАСС замглавы абхазского МВД Игорь Джения.

Читайте подробнее: МВД Абхазии: в центре Сухума собираются сторонники и противники президента

11:41 10.01.2020

Обстановка в центре Сухума все еще нестабильная. Об этом жителей России предупредило в ночь на 10 января посольство РФ в Абхазии на своей странице в соцсети Twitter.

Подробности в материале: Посольство РФ в Абхазии просит туристов избегать центра Сухума

11:58 10.01.2020

Произошедшие в Абхазии события являются внутренним делом этой страны, говорится 10 января в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Читайте подробнее: В МИД России прокомментировали события в Абхазии

12:06 10.01.2020

Протестующие, захватив здание администрации президента Абхазии, получили доступ к оружию. Об этом 10 января рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

Об этом: В администрации президента Абхазии похитили оружие

12:44 10.01.2020

Нового судью ввел председатель Верховного суда (ВС) Республики Абхазия (РА) Омар Берулав в состав кассационной коллегии по иску Алхаса Квициниа «О признании незаконным и недействительным Решения ЦИК РА об итогах выборов Президента РА». Соответствующее объявление было размещено 10 января на сайте ВС.

Об этом: В состав коллегии по иску о выборах президента Абхазии ввели нового судью

13:03 10.01.2020

Рассмотрение жалобы на итоги президентских выборов в Абхазии назначено в суде на 10 января. Такое сообщение опубликовано на сайте Верховного суда Абхазии.

Заседание кассационной коллегии по административным делам и по делам об административных правонарушениях начнётся в 15:00 мск. Иск рассмотрят судьи Лия Адлейба и Екатерина Онищенко под председательством Темура Тарба.

Об этом: Абхазский суд 10 января рассмотрит жалобу на итоги президентских выборов

13:32 10.01.2020

Лидер «Блока оппозиционных сил» в Абхазии, депутат парламента республики Аслан Бжания призвал своих сторонников прийти к комплексу правительственных зданий в Сухуме 10 января. Свое обращение он разместил на своей странице в соцсети Facebook.

13:50 10.01.2020

Президента Абхазии Рауля Хаджимбу в ходе политического кризиса поддержала республиканская общественная организация (РОО) «Справедливая Абхазия». Призыв был распространён 10 января.

Об этом: «Справедливая Абхазия» поддержала президента республики

14:28 10.01.2020

Круглосуточную охрану распорядился установить глава МВД Абхазии Раули Смыр на территории комплекса правительственных зданий. Об этом РИА Новости 10 января сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Подробности в материале: В Абхазии на территории комплекса правительственных зданий установят охрану

15:09 10.01.2020

Общественная палата Абхазии 10 января решила делегировать четырех своих представителей для разрешения конфликта между сторонниками и противниками президента республики Рауля Хаджимбы. Об этом сообщает агентство «Абхазия-Информ».

Читайте также: Члены Общественной палаты Абхазии намерены встретиться с оппозиционерами

15:16 10.01.2020

Группа людей 10 января в количестве около 100 человек собралась возле здания Верховного суда Абхазии перед началом слушания по рассмотрению дела о президентских выборах. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Абхазия.

Читайте также: Возле здания Верховного суда Абхазии собираются люди

15:44 10.01.2020

Верховный суд Абхазии. vs-ra.org

15:47 10.01.2020

Встретить 10 января заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева готовятся в силовых структурах Абхазии. Об этом сообщает Sputnik Абхазия, ссылаясь на неназванный источник в абхазском МВД.

Об этом: Замсекретаря Совбеза России Нургалиев посетит Абхазию — СМИ

16:01 10.01.2020

Совет безопасности Абхазии рассказал, где на данный момент находится президент страны Рауль Хаджимба. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителей Совбеза, глава государства находится в своей официальной резиденции, откуда и осуществляет управление государством.

Читайте подробнее: Совбез Абхазии раскрыл местонахождение президента

16:06 10.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев планируют провести встречу в ближайшее время. Об этом ТАСС заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

По его словам, помимо главы государства, с Нургалиевым встретятся и представители Совбеза Абхазии.

Читайте также: Хаджимба и Нургалиев обсудят беспорядки в Сухуме

16:07 10.01.2020

Несколько человек пострадали при штурме протестующими здания администрации президента Абхазии. Об этом 10 января ТАСС сообщил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

Читайте подробнее: В ходе беспорядков в Абхазии пострадали несколько человек

16:09 10.01.2020

Штурм администрации президента Абхазии. Цитата из видео «В Абхазии начался штурм администрации президента» пользователя rusvesna. su1945/youtube.com

17:01 10.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба проводит переговоры в Сухуме с представителями оппозиции, которые требуют его отставки.

Читайте также: Хаджимба проводит переговоры с представителями абхазской оппозиции

17:07 10.01.2020

Секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба предположил, что прошедшие накануне в Сухуме беспорядки могут быть попыткой оказания давления на суд, который рассматривает апелляцию оппозиции на результаты выборов президента. Об этом он заявил в комментарии ТАСС.

По его словам, «это может быть некое, хоть как-то косвенно, но давление на принятие решения или создание определенных условий в стране» в то время, когда суд рассматривает соответствующую апелляцию.

Читайте также: В Совбезе Абхазии не исключили связи между беспорядками и давлением на суд

18:08 10.01.2020

В администрации президента Абхазии заявили, что некие «граждане Украины» якобы участвовали в попытке «государственного переворота» в республике.

Подробности в материале: В Абхазии нашли «украинский след» в попытке «госпереворота»

18:10 10.01.2020

Здание администрации президента Абхазии ИА REGNUM

18:30 10.01.2020

Штурм администрации президента Абхазии. Цитата из видео «В Абхазии оппозиция штурмует здание администрации Хаджимба» пользователя David Zhvania/youtube.com

18:35 10.01.2020

В Абхазии началась встреча президента страны Рауля Хаджимбы и представителей оппозиции. Об этом агентству ТАСС заявил секретарь Общественной палаты республики Даниил Убирия.

По его словам, роль посредника на переговорах взяла на себя Общественная палата Абхазии. О числе участников встречи со стороны оппозиции не уточняется.

Читайте также: В Сухуме началась встреча президента и оппозиции

18:42 10.01.2020

Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию, намечена его встреча с представителями Совбеза Абхазии и с президентом Республики Раулем Хаджимбой.

Подробности в материале: Замсекретаря Совбеза РФ Нургалиев прибыл в Абхазию

18:58 10.01.2020

Замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев прибыл в Абхазию. Об этом агентству ТАСС заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

По его словам, консультации состоятся уже сегодня и начнутся в самое ближайшее время.

Подробности в материале: Нургалиев прибыл в Абхазию для консультаций с властями страны

19:07 10.01.2020

В Сухуме начались переговоры между действующим президентом Абхазии Хаджимбой и его оппозицией.

Об этом: Президент Абхазии начал переговоры с представителями оппозиции

19:22 10.01.2020

Спецслужбы Абхазии проверяют информацию о возможном участи в беспорядках в Сухуме 9 января иностранцев, в частности граждан Украины. Об этом агентству ТАСС заявил секретарь Совета безопасности Мухамед Килба.

По его словам, данная информация у спецслужб Абхазии имеется и на данный момент проверяется.

Подробности в материале: В Абхазии не исключили участия граждан Украины в беспорядках

19:39 10.01.2020

Представители руководства Абхазии и оппозиционеры проведут между собой телевизионные дебаты. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Абхазской государственной телерадиокомпании.

Как ожидается, в мероприятии 10 января примут участие по двое представителей от власти и от оппозиции, а также двое политологов. Начало запланировано на 21:00 мск.

Читайте также: Власть и оппозиция Абхазии проведут теледебаты

19:47 10.01.2020

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба заявил, что политический кризис в стране носит локальный характер.

Читайте также: Премьер-министр Абхазии провёл совещание с членами правительства

20:00 10.01.2020

Парламент Республики Абхазия ИА REGNUM

20:17 10.01.2020

Судьи кассационной инстанции удалились для принятия решения в совещательную комнату. Решение будет вынесено в 21:00 мск.

Читайте подробнее: Верховный суд Абхазии завершил слушание дела о президентских выборах

20:25 10.01.2020

Напомним, суд рассматривает иск представителя оппозиции президенту Абхазии Раулю Хаджимбе экс-кандидата на пост главы государства Алхаса Квицинии. Проигравший президентские выборы в 2019 году Квициния уверен, что небольшой разрыв в количествах голосов избирателей, позволивший победить действующему президенту Хаджимбе, является поводом признать итоги выборов недействительными.

Руководствуясь такой точкой зрения, оппозиции спровоцировала политический кризис в Абхазии.

20:50 10.01.2020

Члены Общественной палаты Абхазии подтвердили готовность президента страны Рауля Хаджимбы к переговорам с руководителями оппозиции.

Подробности в материале: Президент Абхазии подтвердил готовность встретиться с лидерами оппозиции

20:51 10.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба. kremlin.ru

21:19 10.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев обсудят события в Сухуме. С Нургалиевым встретятся и представители Совбеза Абхазии.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. premier.gov.ru

21:52 10.01.2020

Протестующие у администрации президента Абхазии. Цитата из видео «В Абхазии сторонники оппозиции захватили административное здание Хаджимбы» пользователя David Zhvania. youtube.com

21:54 10.01.2020

Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Абхазии приняла решение об отмене постановления предыдущей инстанции по признанию выборов президента Абхазии легитимными. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание коллегии началось около 15:30 мск.

Читайте также: Суд отменил решение о признании выборов президента Абхазии легитимными

22:00 10.01.2020

Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Абхазии постановила провести повторные выборы президента Абхазии. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Помимо этого, коллегия постановила отменить решение ЦИК страны об итогах президентских выборов.

Читайте также: Верховный суд Абхазии постановил провести повторные выборы президента

22:16 10.01.2020

Верховный суд Абхазии признал незаконными итоги второго тура президентских выборов.

Об этом: Верховный суд Абхазии принял решение назначить повторные выборы президента

23:09 10.01.2020

Экс-кандидат в президенты Алхас Квициния поздравил своих сторонников, собравшихся перед администрацией президента в Сухуме, с решением, которое принял Верховный суд Абхазии по делу о президентских выборах.

Экс-кандидат в президенты Квициния обратился к своим сторонникам

23:58 10.01.2020

Хаджимба и Нургалиев обсудили создавшуюся в Республике Абхазия общественно-политическую ситуацию.

Подробности в материале: В Абхазии состоялась встреча президента Хаджимбы с Нургалиевым

00:21 11.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба намерен опротестовать решение Верховного суда республики, признавшего незаконными результаты президентских выборов, которые состоялись осенью 2019 года. Об этом 10 января сообщила пресс-служба президента Абхазии.

Читайте также: Президент Абхазии опротестует отмену результатов выборов

00:35 11.01.2020

Дата новых выборов главы республики будет назначена в Абхазии после заседания центральной избирательной комиссии.

Об этом: Новые выборы президента Абхазии состоятся в течение двух-трёх месяцев

05:05 11.01.2020

Власти Абхазии признали решение Верховного суда незаконным, принятым в условиях осадного положения, и собираются обжаловать его в порядке надзора в Президиуме Верховного суда.

Подробности в материале: Власти Абхазии признали решение Верховного суда незаконным

10:59 11.01.2020

Сотрудники силовых ведомств работают в режиме усиленного несения службы. Представители оппозиции продолжают удерживать здание администрации президента Абхазии в Сухуме.

Читайте подробнее: Сотрудники МВД Абхазии продолжают следить за обстановкой в Сухуме

15:18 11.01.2020

Делегация от оппозиции вручила решение Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии о признании недействительными результатов президентских выборов лично главе ЦИК. Дата новых выборов главы республики будет назначена 13 января.

Читайте также: Оппозиция Абхазии вручила главе ЦИК решение Верховного суда

15:19 11.01.2020

Силовики в Абхазии начали мероприятия по установлению личностей организаторов массовых беспорядков в Сухуме.

Читайте подробнее: Совбез Абхазии начал установление организаторов массовых беспорядков

15:52 11.01.2020

Премьер-министр Абхазии сообщил о возвращении на законное место атрибутов государственной власти Абхазии, которыми являются гербовые печати, штандарт, шашка и посох (алабаща).

Читайте также: Все атрибуты государственной власти Абхазии найдены и возвращены

15:57 11.01.2020

Уголовное дело было заведено прокуратурой города Сухума в связи с массовыми беспорядками, сопровождаемыми погромами и уничтожением имущества.

Читайте подробнее: Прокуратура Сухума завела уголовное дело в связи с беспорядками в Абхазии

16:41 11.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба планирует выступить с официальным обращением к народу после завершения переговоров с российской делегацией во главе с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым.

Читайте также: Президент Абхазии планирует выступить с обращением к народу

19:51 11.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил готовность баллотироваться в случае проведения повторных выборов.

Читайте подробнее: Президент Абхазии готов принять участие в повторных выборах — Габния

09:55 12.01.2020

Нургалиев обсудил с Хаджимбой освобождение администрации президента Абхазии от протестующих.

12:30 12.01.2020

В Абхазии началось заседание ЦИК по вопросу о дате назначения новых президентских выборов. Обстановка в Сухуме спокойная, беспорядков не наблюдается.

Подробности в материале: ЦИК в Абхазии приступил к заседанию по вопросу о дате президентских выборов

12:46 12.01.2020

ЦИК Абхазии назначил на 22 марта повторные выборы президента.

12:58 12.01.2020

«22 марта (дата повторных выборов президента Абхазии). Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение», — заявил Гогия.

Об этом: Повторные выборы президента Абхазии состоятся в марте 2020 года

13:09 12.01.2020

ЦИК Абхазии не согласен с решением Верховного суда Абхазии, отменившего итоги сентябрьских выборов президента республики, но признает вердикт и исполняет его, сообщил журналистам глава комиссии Тамаз Гогия.

13:24 12.01.2020

Лидер оппозиции Ахра Авидзба заявил о готовности возместить ущерб, нанесённый зданиям правительства в Сухуме во время акций протеста, но назвал провокационной информацию о якобы похищенном из здания оружии.

Об этом: Организатор митинга оппозиции в Сухуме заявил о готовности возместить ущерб

13:32 12.01.2020

Центральная избирательная комиссия Абхазии не согласна с решением Верховного суда республики об отмене прошедших в сентябре 2019 года выборов президента, однако вынуждена подчиниться ему.

Читайте также: ЦИК Абхазии не согласен с решением суда отменить итоги выборов президента

14:20 12.01.2020

Несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия Абхазии уже назначила дату повторных выборов главы государства, исполняющий обязанности президента Рауль Хаджимба все еще может доказать свою легитимность и добиться отмены перевыборов или их результатов, считает член ЦИК Гиви Габания.

Подробности в материале: Хаджимба еще может отстоять свое президентство — член ЦИК Абхазии

15:07 12.01.2020

В случае отмены решения суда кассационной инстанции президиумом Верховного суда перевыборы главы Абхазии будут отменены.

Подробности в материале: Разбирательства по делу о выборах в Абхазии могут занять 11 месяцев

16:57 12.01.2020

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания передал президенту республики Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку. Об этом Бжания рассказал 12 января журналистам после переговоров с Хаджимбе.

Читайте подробнее: В Абхазии лидер оппозиции призвал Хаджимбу уйти в отставку

17:06 12.01.2020

Представители оппозиции и сторонники властей в Абхазии должны действовать в рамках правового поля. Об этом во время переговоров с представителями оппозиции Алхасом Квициниа и Асланом Бжания сообщил президент страны Рауль Хаджимба, слова которого обнародованы на его сайте.

Подробности в материале: Глава Абхазии призвал жителей страны действовать в рамках правового поля

20:16 12.01.2020

В Абхазии протестующие направились к резиденции главы государства Рауля Хаджимбы, чтобы услышать ответ на требование об отставке.

Читайте подробнее: В Абхазии протестующие направились к резиденции президента

20:34 12.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел с поста главы государства. Об этом 12 января сообщил протестующим в центре Сухума бывший глава правительства Сергей Шамба.

Об этом: Хаджимба ушел с поста президента Абхазии

21:06 12.01.2020

Вице-президент Абхазии Беслан Барцица подтвердил информацию, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы республики.

Читайте также: Вице-президент Абхазии подтвердил отставку Хаджимбы

21:17 12.01.2020

Согласно Конституции Абхазии, исполнять обязанности президента республики после отставки Рауля Хаджимбы должен премьер-министр. Об этом заявил 12 января бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба.

Читайте подробнее: Назван вероятный и.о. президента Абхазии

21:43 12.01.2020

В Абхазии протестующие вернулись к зданию администрации президента в центре Сухума после заявления Рауля Хаджимбы об отставке с поста главы республики.

Подробности в материале: В Абхазии протестующие вернулись к зданию администрации президента

22:07 12.01.2020

Парламент Абхазии рассмотрит заявление об отставке президента Рауля Хаджимбы на заседании 13 января, сообщил спикер парламента Валерий Кварчия.

Подробности в материале: Парламент Абхазии рассмотрит отставку президента 13 января

23:02 12.01.2020

Уход Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии позволит исключить раскол общества и нагнетания обстановки, считает председатель парламента Южной Осетии (РЮО) Алан Тадтаев.

Подробности в материале: В Южной Осетии прокомментировали отставку президента Абхазии

23:42 12.01.2020

В Абхазии оппозиция передала захваченное здание администрации президента государственной службе охраны, сообщили 12 января в аппарате правительства.

Об этом: Оппозиция передала здание администрации главы Абхазии госслужбе охраны

08:01 13.01.2020

Администрация президента Абхазии. ИА REGNUM

08:29 13.01.2020

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил перед согражданами. Видеообращение 12 января было опубликовано на сайте президента.

08:31 13.01.2020

Обращение президента Абхазии Рауля Хаджимба к народу

09:19 13.01.2020

Ушедший в отставку с поста президента Рауль Хаджимба заявил, что «делал все возможное для избежания противостояния народа, потому что наш народ испытал немало трагедий и трудностей».

«Я сторонник того, чтобы все процессы происходили в законном и конституционном русле, иной путь губителен, — заявил Хаджимба. — Мы должны понимать, что нет иного пути, кроме спокойствия и взаимопонимания, потому что мы — один народ».

Уходящий лидер Абхазии добавил, что уважает «каждое мнение, будь оно представителей власти или оппозиции».

09:21 13.01.2020

Администрация президента Абхазии. ФОТО ИА REGNUM

09:33 13.01.2020

Заместитель секретаря РФ Рашид Нургалиев и помощник президента РФ Владислав Сурков сыграли особую роль в преодолении политического кризиса, сложившегося в Абхазии. Такое заявление 12 января сделал перед журналистами лидер «Блока оппозиционных сил» Аслан Бжания.

Читайте подробнее: В Абхазии отметили особую роль Нургалиева и Суркова в разрешении кризиса

09:44 13.01.2020

09:49 13.01.2020

Один из организаторов протестных акций в Сухуме Ахра Авидзба публично обратился к подавшему в отставку президенту Абхазии Раулю Хаджимбе. Об этом 13 января сообщает агентство Апсадгьыл-инфо.

Подробности в материале: Организатор протестов в Сухуме — Хаджимбе: «К вам нет никаких обид»

10:13 13.01.2020

Рауль Хаджимба, подав в отставку с поста президента Абхазии, сделал мудрый шаг, и это является важным событием для страны. Данное заявление распространила партия «Народный фронт Абхазии» (НАФ), 13 января сообщает агентство Апсадгьыл-инфо.

Подробности в материале: В Абхазии назвали отставку Хаджимбы началом новой политической эры

11:03 13.01.2020

Посольство России в Абхазии. abkhazia.mid.ru

11:24 13.01.2020

Рауль Хаджимба, заявивший о своем уходе с поста президента Абхазии, не станет баллотироваться на повторных выборах. Такое заявление 13 января сделал вице-президент республики Аслан Барциц, сообщает ТАСС.

Читайте подробнее: В Абхазии заявили, что Хаджимба не будет участвовать в предстоящих выборах

12:07 13.01.2020

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц написал заявление на уход со своего поста. Публикацию об этом 12 января разместила пресс-служба президента республики на официальном сайте.

Читайте также: Вице-президент Абхазии подал в отставку

12:08 13.01.2020

Помощник президента России Владислав Сурков удовлетворен тем, как разрешился политический кризис в Абхазии. Об этом рассказал знакомый с ситуацией директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Подробности в материале: Сурков оценил разрешение политического кризиса в Абхазии

12:15 13.01.2020

Отставка Рауля Хаджимбы с поста президента Абхазии принята парламентом страны. Такое решение принято на внеочередном заседании парламента 13 января.

Подробности в материале: Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы с поста президента

12:23 13.01.2020

Народное собрание Республики Абхазия. ФОТО ИА REGNUM

12:27 13.01.2020

После захвата протестующими администрации президента Абхазии в здании произошли хищения оружия и наград теперь уже бывшего президента республики Рауля Хаджимбы.

Читайте также: Из администрации президента Абхазии украли награды Хаджимбы — СМИ

12:59 13.01.2020

По конституции Абхазии, исполняющим обязанности президента после отставки Рауля Хаджимбы должен стать премьер-министр страны Валерий Бганба. Об этом 18 января сообщил в эфире радио Sputnik Абхазия депутат абхазского парламента Батал Табагуа.

Читайте также: Депутат парламента Абхазии объяснил, кто теперь должен стать президентом

13:13 13.01.2020

Бывший вице-президент Абхазии Аслан Барциц. presidentofabkhazia.org

13:22 13.01.2020

Помощник президента РФ Владислав Сурков доволен тем, как завершился политический кризис в Абхазии, и теперь возвращается из Абхазии в Россию. Об этом 13 января написал в своем Telegram-канале политолог и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Читайте также: Сурков возвращается из Абхазии в Москву — политолог Чеснаков

13:55 13.01.2020

Российский триколор и флаг Республики Абхазия. ФОТО ИА REGNUM

13:59 13.01.2020

Народное собрание (парламент) Абхазии 13 января выбрал на должность и. о. президента страны премьер-министра республики Валерия Бганбу. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакс» с места событий.

Читайте также: Парламент Абхазии назначил исполняющего обязанности президента

14:06 13.01.2020

И. о. президента Абхазии Валерий Бганба. (сс) Jamal1309

14:13 13.01.2020

В «Блоке оппозиционных сил» пока не приняли решение, кто от них будет участвовать в выборах президента Абхазии. Об этом 13 января в интервью Sputnik рассказал один из лидеров оппозиционного объединения Алхас Квициниа.

Читайте подробнее: Оппозиция в Абхазии не приняла решение о кандидате на выборах — Квициниа

14:30 13.01.2020

Алхас Квициния. Цитата из видео «Выступление Аслана Бжания, Ахры Авидзба, Алхаса Квициния после оставки Хаджимбы» пользователя David Zhvania. youtube.com

14:47 13.01.2020

Официальный Тбилиси не признает легитимность политических процессов в Абхазии, но следит за ними и готов к шагам на примирение с разными слоями общества. Таким образом прокомментировал ситуацию в соседней республике министр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, 13 января сообщает информационный портал «Грузия Online».

Подробности в материале: Тбилиси не признает легитимность политпроцессов в Абхазии — Цихелашвили

14:55 13.01.2020

Российская делегация, которую возглавляет Рашид Нургалиев, встретится с руководством силовых структур Абхазии. Об этом 13 января ТАСС рассказал секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба.

Читайте также: Нургалиев встретится с представителями силовых структур Абхазии

16:11 13.01.2020

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба приступил к исполнению обязанностей главы государства.

В своём обращении, опубликованном пресс-службой правительства Абхазии, Бганба пообещал «сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный Конституцией срок».

16:22 13.01.2020

Добровольная отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы дала возможность вернуть ситуацию в стране в правовое русло, но обстановка в стране не стабилизируется в ближайшее время. Такой прогноз сделал директор автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований» (АНО ЦСИ) Олег Дамения 13 января в эфире радио Sputnik.

Подробности в материале: Директор АНО ЦСИ: в Абхазии не стоит ожидать стабильности в ближайшее время

16:57 13.01.2020

И. о. президента Абхазии Валерий Бганба. Фото: km-ra.org

17:23 13.01.2020

В пресс-службе правительства Абхазии уточнили, что Валерий Бганба продолжит работу на посту премьер-министра, несмотря на совмещение с должностью и. о. президента страны.

18:23 13.01.2020

Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба. Фото: presidentofabkhazia.org

19:59 13.01.2020

Сложивший свои президентские полномочия Рауль Хаджимба в комментарии ТАСС заявил, что принимал решение об отставке самостоятельно и без оглядки на внешнее давление.

«Я видел, то что складывалось внутри страны, то противостояние. Никакое кресло не стоит <…> того, что, возможно, прольётся кровь твоих близких, родных, друзей и граждан. Главное — я никуда не сбежал, я со своим народом», — сказал Хаджимба.

22:14 13.01.2020

Цитата из обращения Рауля Хаджимбы. Пресс-служба президента Абхазии.

07:29 14.01.2020

Директор автономной некоммерческой организации «Центр социально-экономических исследований» (АНО ЦСИ) Олег Дамения: «В ближайшие дни и даже месяцы вряд ли нам следует ожидать наступление желаемой стабильности в обществе. Выборы будут непростые».

08:30 14.01.2020

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба возложил на себя исполнение обязанностей президента страны. Об этом он заявил в обращении к согражданам 13 января, опубликованном на сайте правительства республики.

Подробности в материале: Бганба приступил к исполнению обязанностей президента Абхазии

08:53 14.01.2020

Бывший президент Абхазии Рауль Хаджимба пока не решил, будет ли участвовать в ближайших выборах президента республики. Об этом он 13 января рассказал ТАСС.

10:13 14.01.2020

Рауль Хаджимба самостоятельно решил уйти с поста президента Абхазии. Об этом он заявил 13 января в интервью ТАСС.

Подробности в материале: Экс-президент Абхазии о своей отставке: «Я принимал решение сам»

11:18 14.01.2020

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») уверен, что к началу курортного сезона в Абхазии будет политически спокойно.

«При всем плюрализме политической системы Абхазии все политики сходятся в том, что курортный сезон — это святое. Это то, что кормит Абхазию, поддерживает ее экономику, и поэтому я абсолютно уверен, что к началу курортного сезона там политически все будет спокойно, и отдых отдыхающим будет обеспечен», — отметил Никонов в Facebook.

Подробности в материале: Никонов: в Абхазии все будет политически спокойно к курортному сезону

12:40 14.01.2020

Вячеслав Никонов. Дарья Драй © ИА REGNUM

12:48 14.01.2020

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал принять ошибкой навязывание Абхазии Рауля Хаджимбы в качестве президента, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«В Абхазии Хаджимба ушел в отставку. Ну не хотят абхазы этого президента. Это еще 10 лет назад понятно было, когда его начали навязывать активно и против него были протесты. Но кому-то в Москве очень хочется, чтобы он в Абхазии командовал. Это наша ошибка, зачем навязывали?» — рассуждает Жириновский.

Читайте подробнее: Жириновский призвал признать ошибку с навязыванием Хаджимбы

13:55 14.01.2020

Владимир Жириновский. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:24 14.01.2020

Напомним, что премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, который назначен исполняющим обязанности президента республики, назвал в числе приоритетных задач организацию правового проведения выборов президента страны.

17:17 14.01.2020

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, и.о. президента Абхазии. Фото km-ra.org

09:07

Сухум. Абхазия. Алексей Колесников ИА «Красная весна»