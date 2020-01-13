Сухум, , 11:50 — REGNUM После захвата протестующими администрации президента Абхазии в здании произошли хищения оружия и наград президента Рауля Хаджимбы. Об этом 13 января сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного сотрудника государственной службы охраны.

«Украдены все награды президента, вскрыты все сейфы в здании, разграблена оружейная комната», — рассказал журналистам собеседник.

Как передавало ИА REGNUM, штурм администрации президента Абхазии сторонники оппозиции начали 9 января. Им удалось захватить здание, после чего оно несколько дней находилось в руках протестующих.

12 января здание было возвращено под контроль службы госохраны.

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