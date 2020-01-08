Москва, 8 января, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Ракетные удары Ирана по американским целям в Ираке демонстрируют эскалацию напряженности в регионе, об этом 8 января сообщается в заявлении Министерства иностранных дел России.

Tasnim News Agency Иранская ракета

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Москва предупреждала об усугублении напряженности в регионе.

Напомним, противостояние между Ираном и США обострилось 3 января, когда в аэропорту Багдада был убит высокопоставленный генерал Исламской Республики Касем Сулеймани.