Удары Ирана по базам США говорят об эскалации в регионе – МИД РФ
Москва, 8 января, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Ракетные удары Ирана по американским целям в Ираке демонстрируют эскалацию напряженности в регионе, об этом 8 января сообщается в заявлении Министерства иностранных дел России.
Tasnim News Agency
Иранская ракета
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Москва предупреждала об усугублении напряженности в регионе.
Напомним, противостояние между Ираном и США обострилось 3 января, когда в аэропорту Багдада был убит высокопоставленный генерал Исламской Республики Касем Сулеймани.