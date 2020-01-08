Тегеран, 8 января, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Власти Исламской Республики Иран отказались передавать черные ящики украинского пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» компании Boing, которая построила разбившийся самолет. Об этом сегодня, 8 января, заявил глава организации гражданской авиации Ирана.

Daderot Чёрный ящик

На данный момент нет точной информации, куда именно Иран собирается отправить черные ящики разбившегося самолета для расшифровки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737 разбился спустя короткое время после взлета из международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.

Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

Причина крушения самолета устанавливается. Есть предположение, что крушение произошло из-за пожара в двигателе. Однако самолет разбился спустя короткое время после ракетной атаки Ирана по американским военным базам в Ираке. Ряд экспертов считает, что самолет мог быть сбит иранскими средствами ПВО, которые, опасаясь американского ответного удара, приняли его за бомбардировщик США.