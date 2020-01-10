8 января президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». В данном мероприятии также участвовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Проект «Турецкий поток» представляет собой газопровод, который состоит из двух ниток. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая нитка будет использоваться для поставок российского газа в Турцию, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Российская сторона рассчитывает, что газ по второй нитке «Турецкого потока» дойдет до Греции, Италии, Болгарии, Сербии и Венгрии.

Газопровод «Турецкий поток» — это часть долгосрочной стратегии Российской Федерации по избавлению от необходимости прокачивать российский газ через украинскую газотранспортную систему.

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Иван Шилов ИА REGNUM
Газопровод
12:30 08.01.2020

Президент России Владимир Путин 8 января с рабочим визитом посетит Турцию, где примет участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток»

Об этом: Путин посетит Стамбул для торжественного открытия «Турецкого потока»

12:32 08.01.2020

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в столицу Турции Стамбул, где 8 января пройдут переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Владимир Путин прибыл в Стамбул

13:18 08.01.2020

В конгресс-центре «Халич» в Стамбуле готовятся к официальному пуску газопровода «Турецкий поток». Организаторы соорудили на сцене трубу и символический вентиль, который повернут Путин и Эрдоган.

13:36 08.01.2020

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» начнется сегодня, 8 января, в 15:00 по московскому времени в Стамбуле.

Читайте также: Церемония ввода в эксплуатацию «Турецкого потока» готовится в Стамбуле

13:36 08.01.2020

Президент России Владимир Путин проводит двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Лидеры начали встречу в формате один на один в присутствии переводчиков. Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.

13:48 08.01.2020

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит закрытые переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Читайте подробнее: Путин в Стамбуле проводит закрытые переговоры с Эрдоганом

15:10 08.01.2020

Завершились переговоры Путина и Эрдогана, продлившиеся полтора часа.

15:13 08.01.2020

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак перед открытием газопровода «Турецкий поток» встретился в Стамбуле со своим турецким коллегой Фатихом Донмезом. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

«Энергетическое взаимодействие России и Турции переживает подъем и поступательно развивается по всем направлениям», — заявил на встрече глава Минэнерго.

Читайте также: Новак встретился с турецким коллегой перед открытием «Турецкого потока»

15:15 08.01.2020

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле завершились.

Читайте также: Закрытые переговоры Путина и Эрдогана завершились в Стамбуле

15:26 08.01.2020

Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов пришли на церемонию пуска «Турецкого потока».

15:30 08.01.2020

Президенты Российско Федерации Владимир Путин, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов прибыли на церемонию ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

Читайте также: Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов прибыли на церемонию пуска Турецкого потока

15:47 08.01.2020

Путина встретили овациями на церемонии запуска «Турецкого потока».

15:48 08.01.2020

Турция будет получать ежегодно 15,7 млрд кубометров газа по «Турецкому потоку» — глава минэнерго республики.

16:03 08.01.2020

Президента Российской Федерации Владимира Путина на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» встречали овациями.

Читайте подробнее: Путину устроили овацию на церемонии запуска «Турецкого потока»

16:03 08.01.2020

Президент России Владимир Путин заявил, что «Турецкий поток» является беспрецедентным и уникальным проектом.

Читайте также: Путин рассказал об уникальности «Турецкого потока»

16:08 08.01.2020

Эрдоган — Путину: «В русской пословице говорится: умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена».

16:11 08.01.2020

Президент России Владимир Путин привел отношения Москвы и Анкары в качестве примера сотрудничества на благо двух народов.

Читайте подробнее: Путин на примере Турции показал, как надо выстраивать отношения в регионе

16:19 08.01.2020

Повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт!

16:24 08.01.2020

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток».

Читайте также: Путин вместе с коллегами официально открыли «Турецкий поток»

16:25 08.01.2020

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не стремится к росту напряжения в регионе Средиземноморья, однако будет отстаивать свои интересы.

Об этом: Эрдоган заявил об отстаивании интересов Турции в регионе Средиземноморья

18:04 08.01.2020

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган выступили с призывом о прекращении огня в Ливии.

Подробности в материале: Путин и Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии — глава МИД Турции

07:03 09.01.2020

Перед началом церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». kremlin.ru

07:18 09.01.2020

Глава МИД Сергей Лавров высказался о переговорах Путина и Эрдогана:

«Президенты обсудили ситуацию в Персидском заливе, сложившуюся в результате неправомерных и очень рискованных акций США на территории Ирака против иранских граждан. Президенты твердо высказались за решение всех проблем исключительно мирным путем».

07:32 09.01.2020

«Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту Швеция или нет. Как рассказали «Известиям» в компании Nord Stream 2, строительство «Северного потока — 2» активно продолжается. Из 2,46 тысяч километров газопровода проложено уже 2,3 тысячи.

07:41 09.01.2020

Российский президент Владимир Путин на открытии «Турецкого потока» отметил: «Все присутствующие на официальной церемонии запуска новой газовой магистрали трубопровода «Турецкий поток» являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента. Только что наши министры об этом достаточно убедительно говорили».

07:58 09.01.2020

Президент России Владимир Путин отметил, что успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнёрство дает значимые, осязаемые результаты.

07:59 09.01.2020

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Фото kremlin.ru.

08:17 09.01.2020

По словам президента России Владимира Путина, взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах:

«Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом».

08:29 09.01.2020

Президент России Владимир Путин напомнил, что экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже 30 лет, но не все об этом знают:

«Сначала по трансбалканскому газопроводу, затем по прямому, бестранзитному газопроводу «Голубой поток». Только в прошлом году турецким партнерам было поставлено 24 миллиарда кубических метров голубого топлива», — заявил глава российского государства.

08:57 09.01.2020

С 8 января 2020 г. российский газ идет в Турцию и по новому маршруту, по «Турецкому потоку».

«Это во многом уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система. Проложены две параллельные ветки трубопровода мощностью почти 16 миллиардов кубометров газа каждая. Установлено, в том числе на более двухкилометровой глубине, свыше 1800 километров труб. Это сложная, тяжелая работа. Между прочим, это высокотехнологичная работа, ведь газопровод пролегает не только на такой огромной глубине, но и в абсолютно враждебной среде», — заявил президент России Владимир Путин.

09:08 09.01.2020

Торговый оборот между РФ и Турцией находится на подъеме, страны поставили цель достичь показателя в 100 миллиардов долларов, заявил президент Турции Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

09:10 09.01.2020

Запуск «Турецкого потока» даст новые возможности для развития газоснабжения юго-западных территорий Краснодарского края, об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, комментируя открытие газопровода «Турецкий поток», состоявшееся 8 января.

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Подробности в материале: На Кубани ждут рывка в газификации края в связи с «Турецким потоком»

09:16 09.01.2020

Напомним, по первой нитке газ поступает из месторождений Западной Сибири напрямую турецким партнерам. По второй пойдет транзитом через территорию Турции на Балканы, в том числе в Болгарию, Сербию, Грецию.

09:16 09.01.2020

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». kremlin.ru.

09:36 09.01.2020

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поставки российского газа по «Турецкому потоку», без сомнения, будут иметь большое значение не только для экономики Турции и черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом.

09:38 09.01.2020

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов (слева), Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич. kremlin.ru.

10:12 09.01.2020

При прокладке «Турецкого потока» применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода (kremlin.ru)

10:42 09.01.2020

Строители «Турецкого потока» использовали самую современную технику и оборудование. При этом был установлен мировой рекорд в скорости подводного монтажа труб — более шести километров за одни сутки.

10:44 09.01.2020

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов (слева), Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич. kremlin.ru.jpg

11:14 09.01.2020

Президент России Владимир Путин: «Хотел бы поблагодарить всех, кто реально трудился над проектированием и над сооружением этой газовой артерии: инженеров и строителей, работников российского «Газпрома» и турецкой акционерной трубопроводной компании «Боташ», а также сотрудников всех задействованных подрядных организаций».

11:25 09.01.2020

В 2020 году транзит газа через Украину снизится на 15 млрд кубических метров из-за «Турецкого потока», заявил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Подробности в материале: На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

11:28 09.01.2020

Также президент России Владимир Путин выразил признательность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий.

«Просто еще раз хочу повторить то, что я говорил здесь в предыдущий раз: за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам своей страны», — сказала глава российского государства.

11:41 09.01.2020

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м:

«Такие подсчёты — результат деятельности Украины и её отношения к России в вопросах транзита газа на протяжении последних 30 лет. Это исключительно их работа. Именно то, что они так бессовестно относились к поставкам газа из России в Европу и вынудило нас находить альтернативные пути как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения цены», — считает Цеков.

11:42 09.01.2020

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». kremlin.ru

12:12 09.01.2020

Закончил свое выступление Владимир Путин под аплодисменты словами: «Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях. Сообща мы можем решать любые, самые сложные и амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнеров».

12:24 09.01.2020

Глава Турции Реджеп Эрдоган: «Турецкий поток» — это проект, в который мы вместе с нашими российскими друзьями вложили огромные усилия. Как для обеих наших стран, так и с точки зрения всего нашего региона он является историческим проектом. Морская часть этого проекта завершена, уважаемый мой друг Владимир Владимирович Путин. В прошлом году в Стамбуле мы встретились на церемонии открытия, и уже прошел год».

12:30 09.01.2020

Реджеп Эрдоган также напомнил, что благодаря данному проекту 15 миллионов человек будут осуществлять свои потребности в природном газе.

«Турция среди стран ОЭСР занимает 10 место с точки зрения крупнейшего по величине рынка энергетики. К сегодняшнему дню 81 область нашей страны полностью удовлетворила свой спрос на природный газ. 79 процентов нашего населения, а именно 53 миллиона граждан нашей страны активно используют природный газ. И эта цифра посредством инфраструктуры с каждым днем увеличивается», — глава Турции Реджеп Эрдоган.

12:44 09.01.2020

Российская Федерация с точки зрения поставщиков природного газа «является лидером для нашей страны», заявил на открытии «Турецкого потока» глава Турции Реджеп Эрдоган:

«33 года уже пошло, и приблизительно 400 миллиардов кубических метров природного газа было поставлено. Эта картина указывает на то, что мы развиваем наши отношения, наше сотрудничество во взаимовыгодном режиме. С точки зрения энергетики наше сотрудничество прошло уже все экзамены, все тесты, и мы все их успешно преодолели».

12:47 09.01.2020

Открытие газопровода «Турецкий поток» — яркий пример продвижения национальных экономических интересов, не связанных блоковым мышлением и политическим давлением. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Об этом: Миронов: «Турецкий поток» послужит расширению сотрудничества с Европой

13:02 09.01.2020

Эрдоган: «Турция благодаря инвестициям в последние годы — и для стран региона тоже — стала центром торговли энергетическими ресурсами. Месяц назад мы с президентом Азербайджана, моим братом Алиевым, официально запустили в эксплуатацию один из стратегических трубопроводов TANAP».

13:12 09.01.2020

«Шелковый путь» энергетики TANAP — 16 миллиардов кубических метров азербайджанского природного газа будет поступать в Турцию, в Европу. И в грядущие годы потенциал TANAP — 24 миллиарда кубических метров, и даст бог, затем достигнет 31 миллиарда кубических метров, мы планируем эти цифры», — высказался на открытии «Турецкого потока» Реджеп Эрдоган.

13:33 09.01.2020

«Турция, конечно же, не хочет добиться какого-либо глобального напряжения. Нашей единственной целью является, чтобы наша страна, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра защищали свои интересы. И каждый раз мы говорим, что в восточном Средиземном море ни один проект экономически, юридически, дипломатически не имеет возможности иначе быть осуществленным», — заявил глава Турции Реджеп Эрдоган.

13:35 09.01.2020

Схема газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». gazprom.ru.jpg

14:02 09.01.2020

Глава Турции Реджеп Эрдоган: «От наших российских друзей вся поддержка, которую мы получили, конечно же, незабываема. Во времена холодной войны, в самые тяжелые времена Россия и Турция не делали ничего и не позволили нарушить добрососедство между нашими странами. В последний период мы не позволили разным взглядам на какие-то вопросы помешать нашему взаимовыгодному сотрудничеству».

14:15 09.01.2020

Главу компании — оператора ГТС Украины Сергея Макогона, очевидно, хорошо научили математике в «Нафтогазе», заявил 9 января украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на брифинге Макогон заявил, что из-за «Турецкого потока» Украина ежегодно будет недополучать около $450 млн от транзита газа в Южную Европу и Турцию. Чиновник подчеркнул, что это нельзя назвать убытками — «мы просто не заработаем эти деньги». Он также пообещал компенсировать потери поиском новых рынков.

В свою очередь, Корольчук отмечает, что нет смысла говорить о потерях Украины за один год, поскольку проект долговременный.

«$450 млн ежегодно — то есть за 5 лет действия контракта потери составят $2,25 млрд, а за 10 лет — $4,5 млрд, в перспективе 20 лет — $9 млрд», — отмечает эксперт.

Специалист в этом контексте предлагает обязать топ-менеджеров «Нафтогаза» компенсировать госбюджету Украины хотя бы 1% от суммы «турецкой «победы» Украины», поскольку они получили такую премию по итогам судебного процесса против России в Стокгольме.

Подробности: Украина теряет от «Турецкого потока» $9 млрд. Есть идея, как компенсировать

14:26 09.01.2020

В заключение своей речи, произнесённой на открытии «Турецкого потока», глава Турции Реджеп Эрдоган отметил:

«Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры — пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем и будем добиваться новых успехов».

14:52 09.01.2020

Приемный терминал для газопровода «Турецкий поток» в Турции. gazprom.ru

15:01 09.01.2020

Запуск «Турецкого потока» — знаковое событие для России, Турции и для всего региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Успешное завершение стратегического газового проекта является результатом конструктивного сотрудничества наших стран, которые действуют в русле своих национальных интересов и не поддаются на внешний шантаж и угрозы», — заявил парламентарий.

Читайте подробнее: РФ и Турция демонстрируют «прагматичный подход» к энергобезопасносности

15:45 09.01.2020

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Фото: tccb.gov.tr

17:00 10.01.2020

Шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов в публикации «Путин в Стамбуле: визит с сюрпризами» рассуждает о том, что осталось за скобками торжественной церемонии запуска «Турецкого потока».

17:02 10.01.2020

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Читайте подробности: Путин в Стамбуле: визит с сюрпризами

17:09 10.01.2020

Выступление Реджепа Тайипа Эрдогана на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». tccb.gov.tr.

18:15 10.01.2020

Открытие российско-турецкого газопровода «Турецкий поток» вбило очередной гвоздь в крышку гроба, в котором покоится «украинский газовый транзит», заявил экономист Алексей Кущ 10 января на сайте телеканала 112.ua.

Подробности: Украинская ГТС перешла в режим «мягкой эвтаназии» — эксперт

19:55 10.01.2020

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». tccb.gov.tr

20:43 10.01.2020

Напомним, соглашение о сооружении «Турецкого потока» было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 года.

22:11 10.01.2020

Строительство второй линии «Турецкого потока» выгодно России, а не ЕС, заявил 10 января заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, передаёт Болгарское национальное радио.

По его словам, для России строительство газопроводов — это элемент политической войны. Москва, по словам Хейла, таким образом пытается «разделить Европу».

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Об этом: США «беспокоятся» о ЕС и выступают против второй линии «Турецкого потока»

22:24 10.01.2020

Дэвид Хейл. kz.usembassy.gov