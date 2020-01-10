Газопровод «Турецкий поток» — это часть долгосрочной стратегии Российской Федерации по избавлению от необходимости прокачивать российский газ через украинскую газотранспортную систему.

Проект «Турецкий поток» представляет собой газопровод, который состоит из двух ниток. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая нитка будет использоваться для поставок российского газа в Турцию, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Российская сторона рассчитывает, что газ по второй нитке «Турецкого потока» дойдет до Греции, Италии, Болгарии, Сербии и Венгрии.

8 января президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». В данном мероприятии также участвовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Президент России Владимир Путин 8 января с рабочим визитом посетит Турцию, где примет участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток»

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в столицу Турции Стамбул, где 8 января пройдут переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдогано м .

В конгресс-центре «Халич» в Стамбуле готовятся к официальному пуску газопровода «Турецкий поток». Организаторы соорудили на сцене трубу и символический вентиль, который повернут Путин и Эрдоган.

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» начнется сегодня, 8 января, в 15:00 по московскому времени в Стамбуле.

Лидеры начали встречу в формате один на один в присутствии переводчиков. Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.

«Энергетическое взаимодействие России и Турции переживает подъем и поступательно развивается по всем направлениям», — заявил на встрече глава Минэнерго.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак перед открытием газопровода «Турецкий поток» встретился в Стамбуле со своим турецким коллегой Фатихом Донмезом . Об этом 8 января сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

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Президенты Российско Федерации Владимир Путин, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов прибыли на церемонию ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

Президент России Владимир Путин привел отношения Москвы и Анкары в качестве примера сотрудничества на благо двух народов.

Об этом: Эрдоган заявил об отстаивании интересов Турции в регионе Средиземноморья

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не стремится к росту напряжения в регионе Средиземноморья, однако будет отстаивать свои интересы.

Подробности в материале: Путин и Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии — глава МИД Турции

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган выступили с призывом о прекращении огня в Ливии.

«Президенты обсудили ситуацию в Персидском заливе, сложившуюся в результате неправомерных и очень рискованных акций США на территории Ирака против иранских граждан. Президенты твердо высказались за решение всех проблем исключительно мирным путем».

«Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту Швеция или нет. Как рассказали «Известиям» в компании Nord Stream 2, строительство «Северного потока — 2» активно продолжается. Из 2,46 тысяч километров газопровода проложено уже 2,3 тысячи.

Российский президент Владимир Путин на открытии «Турецкого потока» отметил: «Все присутствующие на официальной церемонии запуска новой газовой магистрали трубопровода «Турецкий поток» являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента. Только что наши министры об этом достаточно убедительно говорили».

Президент России Владимир Путин отметил, что успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнёрство дает значимые, осязаемые результаты.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Фото kremlin.ru.

«Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом».

По словам президента России Владимира Путина , взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах:

«Сначала по трансбалканскому газопроводу, затем по прямому, бестранзитному газопроводу «Голубой поток». Только в прошлом году турецким партнерам было поставлено 24 миллиарда кубических метров голубого топлива», — заявил глава российского государства.

Президент России Владимир Путин напомнил, что экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже 30 лет, но не все об этом знают:

«Это во многом уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система. Проложены две параллельные ветки трубопровода мощностью почти 16 миллиардов кубометров газа каждая. Установлено, в том числе на более двухкилометровой глубине, свыше 1800 километров труб. Это сложная, тяжелая работа. Между прочим, это высокотехнологичная работа, ведь газопровод пролегает не только на такой огромной глубине, но и в абсолютно враждебной среде», — заявил президент России Владимир Путин .

С 8 января 2020 г. российский газ идет в Турцию и по новому маршруту, по «Турецкому потоку».

Торговый оборот между РФ и Турцией находится на подъеме, страны поставили цель достичь показателя в 100 миллиардов долларов, заявил президент Турции Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

09:10 09.01.2020

Запуск «Турецкого потока» даст новые возможности для развития газоснабжения юго-западных территорий Краснодарского края, об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, комментируя открытие газопровода «Турецкий поток», состоявшееся 8 января.

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Подробности в материале: На Кубани ждут рывка в газификации края в связи с «Турецким потоком»

09:16 09.01.2020 Напомним, по первой нитке газ поступает из месторождений Западной Сибири напрямую турецким партнерам. По второй пойдет транзитом через территорию Турции на Балканы, в том числе в Болгарию, Сербию, Грецию.

09:16 09.01.2020 Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». kremlin.ru.

09:36 09.01.2020 Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поставки российского газа по «Турецкому потоку», без сомнения, будут иметь большое значение не только для экономики Турции и черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом.

09:38 09.01.2020 Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов (слева), Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич. kremlin.ru.

10:12 09.01.2020 При прокладке «Турецкого потока» применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода (kremlin.ru)

10:42 09.01.2020 Строители «Турецкого потока» использовали самую современную технику и оборудование. При этом был установлен мировой рекорд в скорости подводного монтажа труб — более шести километров за одни сутки.

10:44 09.01.2020 Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов (слева), Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич. kremlin.ru.jpg

11:14 09.01.2020 Президент России Владимир Путин: «Хотел бы поблагодарить всех, кто реально трудился над проектированием и над сооружением этой газовой артерии: инженеров и строителей, работников российского «Газпрома» и турецкой акционерной трубопроводной компании «Боташ», а также сотрудников всех задействованных подрядных организаций».

11:25 09.01.2020 В 2020 году транзит газа через Украину снизится на 15 млрд кубических метров из-за «Турецкого потока», заявил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Подробности в материале: На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

11:28 09.01.2020 Также президент России Владимир Путин выразил признательность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий. «Просто еще раз хочу повторить то, что я говорил здесь в предыдущий раз: за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам своей страны», — сказала глава российского государства.

11:41 09.01.2020 Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м: «Такие подсчёты — результат деятельности Украины и её отношения к России в вопросах транзита газа на протяжении последних 30 лет. Это исключительно их работа. Именно то, что они так бессовестно относились к поставкам газа из России в Европу и вынудило нас находить альтернативные пути как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения цены», — считает Цеков.

11:42 09.01.2020 Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». kremlin.ru

12:12 09.01.2020 Закончил свое выступление Владимир Путин под аплодисменты словами: «Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях. Сообща мы можем решать любые, самые сложные и амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнеров».

12:24 09.01.2020 Глава Турции Реджеп Эрдоган: «Турецкий поток» — это проект, в который мы вместе с нашими российскими друзьями вложили огромные усилия. Как для обеих наших стран, так и с точки зрения всего нашего региона он является историческим проектом. Морская часть этого проекта завершена, уважаемый мой друг Владимир Владимирович Путин. В прошлом году в Стамбуле мы встретились на церемонии открытия, и уже прошел год».

12:30 09.01.2020 Реджеп Эрдоган также напомнил, что благодаря данному проекту 15 миллионов человек будут осуществлять свои потребности в природном газе. «Турция среди стран ОЭСР занимает 10 место с точки зрения крупнейшего по величине рынка энергетики. К сегодняшнему дню 81 область нашей страны полностью удовлетворила свой спрос на природный газ. 79 процентов нашего населения, а именно 53 миллиона граждан нашей страны активно используют природный газ. И эта цифра посредством инфраструктуры с каждым днем увеличивается», — глава Турции Реджеп Эрдоган.

12:44 09.01.2020 Российская Федерация с точки зрения поставщиков природного газа «является лидером для нашей страны», заявил на открытии «Турецкого потока» глава Турции Реджеп Эрдоган: «33 года уже пошло, и приблизительно 400 миллиардов кубических метров природного газа было поставлено. Эта картина указывает на то, что мы развиваем наши отношения, наше сотрудничество во взаимовыгодном режиме. С точки зрения энергетики наше сотрудничество прошло уже все экзамены, все тесты, и мы все их успешно преодолели».

12:47 09.01.2020 Открытие газопровода «Турецкий поток» — яркий пример продвижения национальных экономических интересов, не связанных блоковым мышлением и политическим давлением. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом: Миронов: «Турецкий поток» послужит расширению сотрудничества с Европой

13:02 09.01.2020 Эрдоган: «Турция благодаря инвестициям в последние годы — и для стран региона тоже — стала центром торговли энергетическими ресурсами. Месяц назад мы с президентом Азербайджана, моим братом Алиевым, официально запустили в эксплуатацию один из стратегических трубопроводов TANAP».

13:12 09.01.2020 «Шелковый путь» энергетики TANAP — 16 миллиардов кубических метров азербайджанского природного газа будет поступать в Турцию, в Европу. И в грядущие годы потенциал TANAP — 24 миллиарда кубических метров, и даст бог, затем достигнет 31 миллиарда кубических метров, мы планируем эти цифры», — высказался на открытии «Турецкого потока» Реджеп Эрдоган.

13:33 09.01.2020 «Турция, конечно же, не хочет добиться какого-либо глобального напряжения. Нашей единственной целью является, чтобы наша страна, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра защищали свои интересы. И каждый раз мы говорим, что в восточном Средиземном море ни один проект экономически, юридически, дипломатически не имеет возможности иначе быть осуществленным», — заявил глава Турции Реджеп Эрдоган.

13:35 09.01.2020 Схема газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». gazprom.ru.jpg

14:02 09.01.2020 Глава Турции Реджеп Эрдоган: «От наших российских друзей вся поддержка, которую мы получили, конечно же, незабываема. Во времена холодной войны, в самые тяжелые времена Россия и Турция не делали ничего и не позволили нарушить добрососедство между нашими странами. В последний период мы не позволили разным взглядам на какие-то вопросы помешать нашему взаимовыгодному сотрудничеству».

14:15 09.01.2020 Главу компании — оператора ГТС Украины Сергея Макогона, очевидно, хорошо научили математике в «Нафтогазе», заявил 9 января украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук. ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на брифинге Макогон заявил, что из-за «Турецкого потока» Украина ежегодно будет недополучать около $450 млн от транзита газа в Южную Европу и Турцию. Чиновник подчеркнул, что это нельзя назвать убытками — «мы просто не заработаем эти деньги». Он также пообещал компенсировать потери поиском новых рынков. В свою очередь, Корольчук отмечает, что нет смысла говорить о потерях Украины за один год, поскольку проект долговременный. «$450 млн ежегодно — то есть за 5 лет действия контракта потери составят $2,25 млрд, а за 10 лет — $4,5 млрд, в перспективе 20 лет — $9 млрд», — отмечает эксперт. Специалист в этом контексте предлагает обязать топ-менеджеров «Нафтогаза» компенсировать госбюджету Украины хотя бы 1% от суммы «турецкой «победы» Украины», поскольку они получили такую премию по итогам судебного процесса против России в Стокгольме. Подробности: Украина теряет от «Турецкого потока» $9 млрд. Есть идея, как компенсировать

14:26 09.01.2020 В заключение своей речи, произнесённой на открытии «Турецкого потока», глава Турции Реджеп Эрдоган отметил: «Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры — пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем и будем добиваться новых успехов».

14:52 09.01.2020 Приемный терминал для газопровода «Турецкий поток» в Турции. gazprom.ru

15:01 09.01.2020 Запуск «Турецкого потока» — знаковое событие для России, Турции и для всего региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). «Успешное завершение стратегического газового проекта является результатом конструктивного сотрудничества наших стран, которые действуют в русле своих национальных интересов и не поддаются на внешний шантаж и угрозы», — заявил парламентарий. Читайте подробнее: РФ и Турция демонстрируют «прагматичный подход» к энергобезопасносности

15:45 09.01.2020 Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Фото: tccb.gov.tr

17:00 10.01.2020 Шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов в публикации «Путин в Стамбуле: визит с сюрпризами» рассуждает о том, что осталось за скобками торжественной церемонии запуска «Турецкого потока».

17:09 10.01.2020 Выступление Реджепа Тайипа Эрдогана на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». tccb.gov.tr.

18:15 10.01.2020 Открытие российско-турецкого газопровода «Турецкий поток» вбило очередной гвоздь в крышку гроба, в котором покоится «украинский газовый транзит», заявил экономист Алексей Кущ 10 января на сайте телеканала 112.ua. Подробности: Украинская ГТС перешла в режим «мягкой эвтаназии» — эксперт

19:55 10.01.2020 Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». tccb.gov.tr

20:43 10.01.2020 Напомним, соглашение о сооружении «Турецкого потока» было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 года.

22:11 10.01.2020 Строительство второй линии «Турецкого потока» выгодно России, а не ЕС, заявил 10 января заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, передаёт Болгарское национальное радио. По его словам, для России строительство газопроводов — это элемент политической войны. Москва, по словам Хейла, таким образом пытается «разделить Европу». [[[quote-2]]]

Об этом: США «беспокоятся» о ЕС и выступают против второй линии «Турецкого потока»