Владимир Путин запустил в Стамбуле «Турецкий поток» — трансляция
Президент России Владимир Путин 8 января с рабочим визитом посетит Турцию, где примет участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток»
Об этом: Путин посетит Стамбул для торжественного открытия «Турецкого потока»
Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в столицу Турции Стамбул, где 8 января пройдут переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В конгресс-центре «Халич» в Стамбуле готовятся к официальному пуску газопровода «Турецкий поток». Организаторы соорудили на сцене трубу и символический вентиль, который повернут Путин и Эрдоган.
Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» начнется сегодня, 8 января, в 15:00 по московскому времени в Стамбуле.
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Президент России Владимир Путин проводит двустороннюю встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.
Лидеры начали встречу в формате один на один в присутствии переводчиков. Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.
Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит закрытые переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.
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Завершились переговоры Путина и Эрдогана, продлившиеся полтора часа.
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак перед открытием газопровода «Турецкий поток» встретился в Стамбуле со своим турецким коллегой Фатихом Донмезом. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
«Энергетическое взаимодействие России и Турции переживает подъем и поступательно развивается по всем направлениям», — заявил на встрече глава Минэнерго.
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Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле завершились.
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Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов пришли на церемонию пуска «Турецкого потока».
Президенты Российско Федерации Владимир Путин, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов прибыли на церемонию ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».
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Путина встретили овациями на церемонии запуска «Турецкого потока».
Турция будет получать ежегодно 15,7 млрд кубометров газа по «Турецкому потоку» — глава минэнерго республики.
Президента Российской Федерации Владимира Путина на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» встречали овациями.
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Президент России Владимир Путин заявил, что «Турецкий поток» является беспрецедентным и уникальным проектом.
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Эрдоган — Путину: «В русской пословице говорится: умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена».
Президент России Владимир Путин привел отношения Москвы и Анкары в качестве примера сотрудничества на благо двух народов.
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Повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт!
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток».
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не стремится к росту напряжения в регионе Средиземноморья, однако будет отстаивать свои интересы.
Об этом: Эрдоган заявил об отстаивании интересов Турции в регионе Средиземноморья
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган выступили с призывом о прекращении огня в Ливии.
Подробности в материале: Путин и Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии — глава МИД Турции
Перед началом церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». kremlin.ru
Глава МИД Сергей Лавров высказался о переговорах Путина и Эрдогана:
«Президенты обсудили ситуацию в Персидском заливе, сложившуюся в результате неправомерных и очень рискованных акций США на территории Ирака против иранских граждан. Президенты твердо высказались за решение всех проблем исключительно мирным путем».
«Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту Швеция или нет. Как рассказали «Известиям» в компании Nord Stream 2, строительство «Северного потока — 2» активно продолжается. Из 2,46 тысяч километров газопровода проложено уже 2,3 тысячи.
Российский президент Владимир Путин на открытии «Турецкого потока» отметил: «Все присутствующие на официальной церемонии запуска новой газовой магистрали трубопровода «Турецкий поток» являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента. Только что наши министры об этом достаточно убедительно говорили».
Президент России Владимир Путин отметил, что успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнёрство дает значимые, осязаемые результаты.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Фото kremlin.ru.
По словам президента России Владимира Путина, взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах:
«Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом».
Президент России Владимир Путин напомнил, что экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже 30 лет, но не все об этом знают:
«Сначала по трансбалканскому газопроводу, затем по прямому, бестранзитному газопроводу «Голубой поток». Только в прошлом году турецким партнерам было поставлено 24 миллиарда кубических метров голубого топлива», — заявил глава российского государства.
С 8 января 2020 г. российский газ идет в Турцию и по новому маршруту, по «Турецкому потоку».
«Это во многом уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система. Проложены две параллельные ветки трубопровода мощностью почти 16 миллиардов кубометров газа каждая. Установлено, в том числе на более двухкилометровой глубине, свыше 1800 километров труб. Это сложная, тяжелая работа. Между прочим, это высокотехнологичная работа, ведь газопровод пролегает не только на такой огромной глубине, но и в абсолютно враждебной среде», — заявил президент России Владимир Путин.
Торговый оборот между РФ и Турцией находится на подъеме, страны поставили цель достичь показателя в 100 миллиардов долларов, заявил президент Турции Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».
Запуск «Турецкого потока» даст новые возможности для развития газоснабжения юго-западных территорий Краснодарского края, об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, комментируя открытие газопровода «Турецкий поток», состоявшееся 8 января.
Подробности в материале: На Кубани ждут рывка в газификации края в связи с «Турецким потоком»
Напомним, по первой нитке газ поступает из месторождений Западной Сибири напрямую турецким партнерам. По второй пойдет транзитом через территорию Турции на Балканы, в том числе в Болгарию, Сербию, Грецию.
Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». kremlin.ru.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поставки российского газа по «Турецкому потоку», без сомнения, будут иметь большое значение не только для экономики Турции и черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран, будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом.
Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов (слева), Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич. kremlin.ru.
При прокладке «Турецкого потока» применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода (kremlin.ru)
Строители «Турецкого потока» использовали самую современную технику и оборудование. При этом был установлен мировой рекорд в скорости подводного монтажа труб — более шести километров за одни сутки.
Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов (слева), Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич. kremlin.ru.jpg
Президент России Владимир Путин: «Хотел бы поблагодарить всех, кто реально трудился над проектированием и над сооружением этой газовой артерии: инженеров и строителей, работников российского «Газпрома» и турецкой акционерной трубопроводной компании «Боташ», а также сотрудников всех задействованных подрядных организаций».
В 2020 году транзит газа через Украину снизится на 15 млрд кубических метров из-за «Турецкого потока», заявил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
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Также президент России Владимир Путин выразил признательность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий.
«Просто еще раз хочу повторить то, что я говорил здесь в предыдущий раз: за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам своей страны», — сказала глава российского государства.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м:
«Такие подсчёты — результат деятельности Украины и её отношения к России в вопросах транзита газа на протяжении последних 30 лет. Это исключительно их работа. Именно то, что они так бессовестно относились к поставкам газа из России в Европу и вынудило нас находить альтернативные пути как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения цены», — считает Цеков.
Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». kremlin.ru
Закончил свое выступление Владимир Путин под аплодисменты словами: «Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях. Сообща мы можем решать любые, самые сложные и амбициозные задачи на благо наших стран, наших народов, на благо наших соседей и партнеров».
Глава Турции Реджеп Эрдоган: «Турецкий поток» — это проект, в который мы вместе с нашими российскими друзьями вложили огромные усилия. Как для обеих наших стран, так и с точки зрения всего нашего региона он является историческим проектом. Морская часть этого проекта завершена, уважаемый мой друг Владимир Владимирович Путин. В прошлом году в Стамбуле мы встретились на церемонии открытия, и уже прошел год».
Реджеп Эрдоган также напомнил, что благодаря данному проекту 15 миллионов человек будут осуществлять свои потребности в природном газе.
«Турция среди стран ОЭСР занимает 10 место с точки зрения крупнейшего по величине рынка энергетики. К сегодняшнему дню 81 область нашей страны полностью удовлетворила свой спрос на природный газ. 79 процентов нашего населения, а именно 53 миллиона граждан нашей страны активно используют природный газ. И эта цифра посредством инфраструктуры с каждым днем увеличивается», — глава Турции Реджеп Эрдоган.
Российская Федерация с точки зрения поставщиков природного газа «является лидером для нашей страны», заявил на открытии «Турецкого потока» глава Турции Реджеп Эрдоган:
«33 года уже пошло, и приблизительно 400 миллиардов кубических метров природного газа было поставлено. Эта картина указывает на то, что мы развиваем наши отношения, наше сотрудничество во взаимовыгодном режиме. С точки зрения энергетики наше сотрудничество прошло уже все экзамены, все тесты, и мы все их успешно преодолели».
Открытие газопровода «Турецкий поток» — яркий пример продвижения национальных экономических интересов, не связанных блоковым мышлением и политическим давлением. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
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Эрдоган: «Турция благодаря инвестициям в последние годы — и для стран региона тоже — стала центром торговли энергетическими ресурсами. Месяц назад мы с президентом Азербайджана, моим братом Алиевым, официально запустили в эксплуатацию один из стратегических трубопроводов TANAP».
«Шелковый путь» энергетики TANAP — 16 миллиардов кубических метров азербайджанского природного газа будет поступать в Турцию, в Европу. И в грядущие годы потенциал TANAP — 24 миллиарда кубических метров, и даст бог, затем достигнет 31 миллиарда кубических метров, мы планируем эти цифры», — высказался на открытии «Турецкого потока» Реджеп Эрдоган.
«Турция, конечно же, не хочет добиться какого-либо глобального напряжения. Нашей единственной целью является, чтобы наша страна, чтобы Турецкая Республика Северного Кипра защищали свои интересы. И каждый раз мы говорим, что в восточном Средиземном море ни один проект экономически, юридически, дипломатически не имеет возможности иначе быть осуществленным», — заявил глава Турции Реджеп Эрдоган.
Схема газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». gazprom.ru.jpg
Глава Турции Реджеп Эрдоган: «От наших российских друзей вся поддержка, которую мы получили, конечно же, незабываема. Во времена холодной войны, в самые тяжелые времена Россия и Турция не делали ничего и не позволили нарушить добрососедство между нашими странами. В последний период мы не позволили разным взглядам на какие-то вопросы помешать нашему взаимовыгодному сотрудничеству».
Главу компании — оператора ГТС Украины Сергея Макогона, очевидно, хорошо научили математике в «Нафтогазе», заявил 9 января украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.
ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на брифинге Макогон заявил, что из-за «Турецкого потока» Украина ежегодно будет недополучать около $450 млн от транзита газа в Южную Европу и Турцию. Чиновник подчеркнул, что это нельзя назвать убытками — «мы просто не заработаем эти деньги». Он также пообещал компенсировать потери поиском новых рынков.
В свою очередь, Корольчук отмечает, что нет смысла говорить о потерях Украины за один год, поскольку проект долговременный.
«$450 млн ежегодно — то есть за 5 лет действия контракта потери составят $2,25 млрд, а за 10 лет — $4,5 млрд, в перспективе 20 лет — $9 млрд», — отмечает эксперт.
Специалист в этом контексте предлагает обязать топ-менеджеров «Нафтогаза» компенсировать госбюджету Украины хотя бы 1% от суммы «турецкой «победы» Украины», поскольку они получили такую премию по итогам судебного процесса против России в Стокгольме.
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В заключение своей речи, произнесённой на открытии «Турецкого потока», глава Турции Реджеп Эрдоган отметил:
«Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры — пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем и будем добиваться новых успехов».
Приемный терминал для газопровода «Турецкий поток» в Турции. gazprom.ru
Запуск «Турецкого потока» — знаковое событие для России, Турции и для всего региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
«Успешное завершение стратегического газового проекта является результатом конструктивного сотрудничества наших стран, которые действуют в русле своих национальных интересов и не поддаются на внешний шантаж и угрозы», — заявил парламентарий.
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Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Фото: tccb.gov.tr
Шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов в публикации «Путин в Стамбуле: визит с сюрпризами» рассуждает о том, что осталось за скобками торжественной церемонии запуска «Турецкого потока».
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Открытие российско-турецкого газопровода «Турецкий поток» вбило очередной гвоздь в крышку гроба, в котором покоится «украинский газовый транзит», заявил экономист Алексей Кущ 10 января на сайте телеканала 112.ua.
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Напомним, соглашение о сооружении «Турецкого потока» было подписано в Стамбуле 10 октября 2016 года.
Строительство второй линии «Турецкого потока» выгодно России, а не ЕС, заявил 10 января заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, передаёт Болгарское национальное радио.
По его словам, для России строительство газопроводов — это элемент политической войны. Москва, по словам Хейла, таким образом пытается «разделить Европу».
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