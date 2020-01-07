Батон-Руж, США, 7 января, 2020, 23:29 — ИА Регнум. Американские учёные рассчитали, что бинарная звезда из созвездия Стрела (лат. Sagitta) взорвётся в 2083 году, при этом, на какое то время она станет самой яркой звездой на небе. Об этом сообщает портал PHYS.ORG.

Взрыв в космосе

Исследователи отмечают, что звезда V Sagittae едва заметна на небосводе. Её трудно увидеть даже в телескоп средних размеров. Однако, астрономы из Луизианского государственного университета рассчитали по динамике её свечения, что в 2083 году звезда взорвётся и станет ярче Сириуса — самой яркой звезды на небе, а возможно и ярче Венеры.

V Sagittae относится к классу бинарных звёзд. Такие светила вращаются вокруг звезды «белого карлика». При этом их масса как привило меньше звезды вращения. У V Sagittae всё наоборот. Её значительная масса стремительно по спирали падает на своего «белого карлика», при этом создаётся звёздный ветер, усиливающий свечение звезды в разы. Так, она уже кратно усилила свою яркость, а в 2083 году произойдёт катастрофический взрыв.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные заметили затухание звезды Бетельгейзе в созвездии Ориона за 700 световых лет от Земли, что может означать её скорый взрыв в качестве сверхновой звезды.