Вашингтон, 7 января, 2020, 23:21 — ИА Регнум. В Организации объединенных наций (ООН) призвали США к выполнению визовых обязательств страны пребывания штаб-квартиры международной организации. Об этом 7 января заявил во время брифинга официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

tasnimnews.com Hamed Malekpour Мохаммад Джавад Зариф

«Соглашение по отношениям (ООН — Ред.) со страной пребывания должно выполняться», — цитирует представителя ООН ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН. Так же, по его словам, Генсек Антониу Гутерриш провел с Госсекретарем США Майком Помпео переговоры, в ходе которых затронул эту проблему.

Представитель ООН отметил, что организация находится в тесном взаимодействии с представителями американской и иранской сторон. Однако, этот вопрос должен быть урегулирован на уровне постпредств США и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства иностранных дел ИранаМохаммад Джавад Зарифзаявил, что отказ США в предоставлении ему визы для участия в заседании Совбеза ООН является грубым нарушением международного права.