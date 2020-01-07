Тегеран, 7 января, 2020, 19:38 — ИА Регнум. Секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани рассказал о 13 вероятных сценариях мести Соединенным Штатам за убийство генерала Касема Сулеймани, об этом 7 января сообщает издание Tasnim.

Reza Dehshiri Иранские солдаты

«Если американские военные сами не покинут наш регион, то их тела придется вывозить в горизонтальном положении», — цитирует слова Шамхани издание.

Также чиновник отметил, что в случае применения к американцам даже самого слабого из 13 сценариев, это все равно станет для Вашингтона «историческим кошмаром». Разумеется, подробности сценариев приведены не были

Напомним, 3 января ВВС США убили в аэропорту Багдада высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Власти Исламской Республики пообещали отомстить.