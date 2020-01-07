Вашингтон, 7 января, 2020, 19:12 — ИА Регнум. Советник по национальной безопасности президента США РобертО'Брайен раскрыл причины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 7 января сообщает Fox News.

Tasnim News Agency Касем Сулеймани

Если верить чиновнику, давшему интервью изданию, Сулеймани планировал организовать нападения на американских военных и дипломатов. Президент Дональд Трамп якобы вынужден был работать на опережение.

Напомним, 3 января в аэропорту Багдада глава иранских спецслужб «Аль-Кудс» Касем Сулеймани был убит ударом с беспилотника. Трамп лично отдал распоряжение об убийстве военного.