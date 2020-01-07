Москва, 7 января, 2020, 18:12 — ИА Регнум. В комиссию Государственной думы по этике пока не поступало жалоб на высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время раздачи еды и денег посетителям народных гуляний на Красной площади в Москве 5 января. Об этом 7 января сообщил председатель комиссии Отари Аршба «Единая Россия» в интервью НСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Заявлений от тех, кто считает себя пострадавшими, пока не поступало. Если будут заявления, мы будем их рассматривать», — заявил Аршба.

Парламентарий отметил, что в случае если подобные заявления поступят в адрес комиссии и будет признан факт нарушения депутатской этики, то Жириновскому будет рекомендовано публично извиниться за свои действия и проинформировать СМИ о допущенном им нарушении этики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе фракции ЛДПР заявили, что высказывания лидера партии были «шуточными» и никого из присутствующих там они не обидели.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором Владимир Жириновский во время праздничных гуляний на Красной площади раздает людям тысячные купюры со словами: «Дети, инвалиды… Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы. Взяли — отходите!».