Вашингтон, 7 января, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности, об этом 7 января сообщает CNN.

U.S. Air Force Американский спецназ

Как отмечает издание, подобное решение было принято в связи с вероятным ударом иранских беспилотников по позициям американских военнослужащих.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке значительно осложнилась после того, как вооруженные силы США убили высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Власти Ирана пообещали отомстить.