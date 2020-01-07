Москва, 7 января, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Стала известна причина неуважительного обращения главы партии ЛДПР Владимира Жириновского к гражданам страны, об этом 7 января рассказали в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

В действительности, если верить заявлениям пресс-службы, все это была шутка, в том числе и наименование людей «холопами».

Во фракции подчеркнули, что на лидера ЛДПР никто не обиделся, а деньги, которые он раздавал, были приняты с благодарностью.

Напомним, ранее в сети появилось видео, в котором Владимир Жириновской, находясь на Красной площади, раздает людям деньги, при этом высказывает в адрес получающих «подачку» неуважительные эпитеты — «холопы», «крепостные», «инвалиды», «сироты».