Тегеран, 7 января, 2020, 17:10 — ИА Регнум. В Иране перенесли погребение убитых военными США генерала Касема Сулеймани и генерал-майора Хосейна Пурджафари из-за давки, в которой, по предварительным данным, погибли около 50 человек. Об этом 7 января сообщает Press TV.

Farsi.khamenei.ir Касем Сулеймани

Издание отмечает, что власти Ирана перенесли похороны в связи с большим количеством людей, собравшихся в родном городе Сулеймани Керман, чтобы проститься с ним. В результате этого столпотворения ритуал погребения был отложен из-за невозможности перенести останки Сулеймани и его соратника на кладбище.

«Церемония похорон была отменена и должна быть перенесена на другую дату, которая будет объявлена», — уточняет Press TV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число жертв давки во время церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани достигло 50 человек, пострадали около 200.